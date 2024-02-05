Сборная Национальной конференции выиграла Матч звезд НФЛ

Матч по флаг-футболу состоялся в формате 7×7. Победу одержала команда НФК под руководством Илая Мэннинга со счетом 64−59.

За 4 секунды до конца матча защита НФК отстояла свою зачетную зону, когда нападение НФК разыгрывало 4-ю попытку с 3-ярдовой линии.

Больше всех пасовых ярдов в матче набрал квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд. Он реализовал 18 из 22 передач на 173 ярда с двумя тачдаунами.

Ресивер «Лос-Анджелес Чарджерс» Кинан Аллен поймал 3 тачдауна и бросил четвертый.

Победители получили по $88 тысяч каждый, проигравшие — по $44 тысячи.