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16:52 (мск), источник: Sports.Ru

Сборная Национальной конференции выиграла Матч звезд НФЛ

Программа Матча звезд НФЛ завершилась игрой в флаг-футбол на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо в присутствии 55,709 зрителей.

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Источник: Reuters

Матч по флаг-футболу состоялся в формате 7×7. Победу одержала команда НФК под руководством Илая Мэннинга со счетом 64−59.

За 4 секунды до конца матча защита НФК отстояла свою зачетную зону, когда нападение НФК разыгрывало 4-ю попытку с 3-ярдовой линии.

Больше всех пасовых ярдов в матче набрал квотербек «Хьюстон Тексанс» Си Джей Страуд. Он реализовал 18 из 22 передач на 173 ярда с двумя тачдаунами.

Ресивер «Лос-Анджелес Чарджерс» Кинан Аллен поймал 3 тачдауна и бросил четвертый.

Победители получили по $88 тысяч каждый, проигравшие — по $44 тысячи.

Флаг-футбол включен в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

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