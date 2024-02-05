Итоги Сениор Боула: Раттлер — MVP, Пеникс не сыграл, засветился младший брат Маккэффри

Раньше туда приглашали только выпускников (отсюда и название), но сейчас в студенческом футболе все названия расходятся с реальностью.

Самые топовые игроки туда не едут, потому что им не нужно — котировки на драфте не повысить. А вот футболисты второго эшелона (которых, тем не менее, мы можем увидеть в первом раунде) — ещё как. Причём, самое интересное, что экспертам больше интересно посмотреть на игроков во время тренировок, а сам матч это так, для галочки.

Конечно, самый большой интерес — к квотербекам. Из самых известных были Бо Никс («Орегон»), Майкл Пеникс («Вашингтон») и Спенсер Раттлер («Южная Каролина»). Скорее, это квотербеки на 2-й день драфта (Раттлер даже на 3-й), но у Никса остаются шансы на первый раунд.

Пеникс в итоге в матче вообще не сыграл, ограничившись тренировками. Больше всего скаутов беспокоит его история травм — парень на выходе из колледжа уже имеет по две операции на коленях и плечах. Но какая-то команда НФЛ сделает из него интересного дублёра на первых порах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hAfs6d6GQIA?si=NUMKxfjjQDjAuO1d" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Никс и Раттлер неубедительно смотрелись в первые дни тренировок, но к концу разогнались и смотрелись неплохо, особенно Раттлер. Его же признали и MVP матча, несмотря на всего два проведённых драйва: 4 из 4 на 65 ярдов с тачдауном.

Пацаны, которых если и подберут, то в поздних раундах драфта — Сэм Хартман, Джо Милтон, Майкл Прэтт, Картер Брэдли — ожидаемо в таких условиях проявить себя не смогли.

Из не-квотербеков можно отметить ресивера «Райса» Люка Маккэффри, младшего брата Кристиана. Он сделал два хороших приёма на 13 и 15 ярдов + 5-ярдовый забег и 20-ярдовый возврат панта.

Об игроках других позиций подробнее поговорим уже ближе к съезду скаутов в Индианаполисе. Пока же фиксируем, что в отношении распасовщиков Сениор Боул каких-то открытий в хорошую или плохую сторону не сделал.