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16:55 (мск), источник: Sports.Ru

Итоги Сениор Боула: Раттлер — MVP, Пеникс не сыграл, засветился младший брат Маккэффри

На прошлой неделе в Алабаме проходил Сениор Боул — студенты-футболисты тренировались под руководством тренеров НФЛ, а затем выступали в показательном матче.

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Источник: Reuters

Раньше туда приглашали только выпускников (отсюда и название), но сейчас в студенческом футболе все названия расходятся с реальностью.

Самые топовые игроки туда не едут, потому что им не нужно — котировки на драфте не повысить. А вот футболисты второго эшелона (которых, тем не менее, мы можем увидеть в первом раунде) — ещё как. Причём, самое интересное, что экспертам больше интересно посмотреть на игроков во время тренировок, а сам матч это так, для галочки.

Конечно, самый большой интерес — к квотербекам. Из самых известных были Бо Никс («Орегон»), Майкл Пеникс («Вашингтон») и Спенсер Раттлер («Южная Каролина»). Скорее, это квотербеки на 2-й день драфта (Раттлер даже на 3-й), но у Никса остаются шансы на первый раунд.

Пеникс в итоге в матче вообще не сыграл, ограничившись тренировками. Больше всего скаутов беспокоит его история травм — парень на выходе из колледжа уже имеет по две операции на коленях и плечах. Но какая-то команда НФЛ сделает из него интересного дублёра на первых порах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никс и Раттлер неубедительно смотрелись в первые дни тренировок, но к концу разогнались и смотрелись неплохо, особенно Раттлер. Его же признали и MVP матча, несмотря на всего два проведённых драйва: 4 из 4 на 65 ярдов с тачдауном.

Пацаны, которых если и подберут, то в поздних раундах драфта — Сэм Хартман, Джо Милтон, Майкл Прэтт, Картер Брэдли — ожидаемо в таких условиях проявить себя не смогли.

Из не-квотербеков можно отметить ресивера «Райса» Люка Маккэффри, младшего брата Кристиана. Он сделал два хороших приёма на 13 и 15 ярдов + 5-ярдовый забег и 20-ярдовый возврат панта.

Об игроках других позиций подробнее поговорим уже ближе к съезду скаутов в Индианаполисе. Пока же фиксируем, что в отношении распасовщиков Сениор Боул каких-то открытий в хорошую или плохую сторону не сделал.

Станислав Рынкевич

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