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16:59 (мск), источник: Sports.Ru

«Вашингтон» нанял двух координаторов, включая Клиффа Кингсбери

Тренерский штаб «Вашингтон Коммандерс» пополнился двумя координаторами, которые будут работать под руководством главного тренера Дэна Куинна.

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Источник: AP 2023

Нападением будет заниматься бывший тренер «Аризона Кардиналс» Клифф Кингсбери. На прошлой неделе пресса отправила Кингсбери в «Лас-Вегас», но специалист в итоге отказался от предложения.

«Вашингтон» будет выбирать под вторым общим номером на весеннем драфте НФЛ и сможет приобрести одного из самых перспективных квотербеков.

Координатором защиты стал Джо Уитт, работавший с Куинном в «Атланте» и «Далласе» на позиции тренера ди-бэков. Он впервые в карьере будет координатором.

«Вашингтон» завершил сезон-2023 с результатом 4−13, после чего обновил весь тренерский штаб. Новым владельцем клуба в прошлом году стал Джош Харрис.

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