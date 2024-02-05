«Вашингтон» нанял двух координаторов, включая Клиффа Кингсбери
Тренерский штаб «Вашингтон Коммандерс» пополнился двумя координаторами, которые будут работать под руководством главного тренера Дэна Куинна.
Тренерский штаб «Вашингтон Коммандерс» пополнился двумя координаторами, которые будут работать под руководством главного тренера Дэна Куинна.
Нападением будет заниматься бывший тренер «Аризона Кардиналс» Клифф Кингсбери. На прошлой неделе пресса отправила Кингсбери в «Лас-Вегас», но специалист в итоге отказался от предложения.
«Вашингтон» будет выбирать под вторым общим номером на весеннем драфте НФЛ и сможет приобрести одного из самых перспективных квотербеков.
Координатором защиты стал Джо Уитт, работавший с Куинном в «Атланте» и «Далласе» на позиции тренера ди-бэков. Он впервые в карьере будет координатором.
«Вашингтон» завершил сезон-2023 с результатом 4−13, после чего обновил весь тренерский штаб. Новым владельцем клуба в прошлом году стал Джош Харрис.