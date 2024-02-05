«Вашингтон» нанял двух координаторов, включая Клиффа Кингсбери

Нападением будет заниматься бывший тренер «Аризона Кардиналс» Клифф Кингсбери. На прошлой неделе пресса отправила Кингсбери в «Лас-Вегас», но специалист в итоге отказался от предложения.

«Вашингтон» будет выбирать под вторым общим номером на весеннем драфте НФЛ и сможет приобрести одного из самых перспективных квотербеков.

Координатором защиты стал Джо Уитт, работавший с Куинном в «Атланте» и «Далласе» на позиции тренера ди-бэков. Он впервые в карьере будет координатором.