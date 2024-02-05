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18:21 (мск), источник: Sports.Ru

Сын Беличика будет координатором защиты в команде университета Вашингтона

Стив Беличик, сын бывшего главного тренера «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билла Беличика, будет работать с защитой студенческой команды «Вашингтон Хаскис».

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Источник: AP 2023

36-летний Беличик последние 12 лет работал в штабе «Пэтриотс». После ухода отца ему было предложено остаться в клубе под руководством нового главного тренера Джерода Мэйо.

В университете Вашингтона Беличик будет работать под руководством Джедда Фиша, который в 2020 году тренировал квотербеков в «Пэтриотс».

«Вашингтон» в минувшем сезоне дошел до финала студенческого сезона, где уступил «Мичигану». Прежний главный тренер «Хаскис» Кейлен Дебур покинул организацию и возглавил «Алабаму».

В штабе «Пэтриотс» работает и второй сын Билла Беличика — Брайан.

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