Сын Беличика будет координатором защиты в команде университета Вашингтона

36-летний Беличик последние 12 лет работал в штабе «Пэтриотс». После ухода отца ему было предложено остаться в клубе под руководством нового главного тренера Джерода Мэйо.

В университете Вашингтона Беличик будет работать под руководством Джедда Фиша, который в 2020 году тренировал квотербеков в «Пэтриотс».

«Вашингтон» в минувшем сезоне дошел до финала студенческого сезона, где уступил «Мичигану». Прежний главный тренер «Хаскис» Кейлен Дебур покинул организацию и возглавил «Алабаму».