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11:55 (мск), источник: Sports.Ru

«Филадельфия» начнет следующий сезон НФЛ матчем в Бразилии

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл объявил о том, что первый матч регулярного сезона-2024 команды «Филадельфия Иглс» пройдет в Бразилии.

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Источник: Reuters

«Иглс» сыграют с соперником, который будет определен позднее, в Сан-Паулу 6 сентября, в пятницу, на следующий день после матча-открытия сезона.

Поскольку матч в Бразилии технически будет считаться для «Филадельфии» домашним, то список их потенциальных соперников уже известен: «Даллас», «НЙ Джайентс», «Вашингтон», «Кливленд», «Атланта», «Каролина», «Джексонвилл», «Грин-Бэй» или «Питтсбург».

Для НФЛ это будет первый матч регулярного сезона в Бразилии.

По подсчетам лиги, в Бразилии насчитывается 38 миллионов человек, заинтересованных в американском футболе.

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