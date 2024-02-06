«Филадельфия» начнет следующий сезон НФЛ матчем в Бразилии

«Иглс» сыграют с соперником, который будет определен позднее, в Сан-Паулу 6 сентября, в пятницу, на следующий день после матча-открытия сезона.

Поскольку матч в Бразилии технически будет считаться для «Филадельфии» домашним, то список их потенциальных соперников уже известен: «Даллас», «НЙ Джайентс», «Вашингтон», «Кливленд», «Атланта», «Каролина», «Джексонвилл», «Грин-Бэй» или «Питтсбург».

Для НФЛ это будет первый матч регулярного сезона в Бразилии.