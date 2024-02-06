Патрик Махоумс — о погоне за Брэди по титулам: «Я еще даже не в середине пути»

«Я и представить не мог, что такое случится на старте моей карьеры. Выйти в Супербоул — это конечная цель, и то, что для меня это происходит в четвертый раз, просто нереально, и я ценю это каждый раз.



Никогда не знаешь, будет ли этот раз последним, и мне повезло оказаться в такой организации с игроками высокого уровня. Моя задача — выжать максимум из каждого шанса», — сказал Махоумс.

У «Чифс» есть шанс выиграть Супербоул во второй раз подряд. Последней командой, которая защитила титул в НФЛ, были «Нью-Ингленд Пэтриотс» по итогам сезона-2004.

Махоумса также спросили про погоню за Брэди, который выиграл 3 чемпионских титула за 6 лет в стартовом составе и 7 по итогам карьеры.

«Я еще даже не прошел половину пути, поэтому особо об этом не думаю. Сейчас я должен сделать все, чтобы обыграть “Фотинайнерс” и завоевать третий перстень. Задайте мне этот вопрос через 15 лет, и тогда посмотрим, смогу ли я добраться до семи титулов. Пока эта цифра очень далека от меня», — сказал Махоумс.