У Брэди был шанс поиграть за любимую команду детства. Тренер «Сан-Франциско» рассматривал такой вариант

Некоторое время назад в прессе всплыл инсайд, мол, главный тренер «Фотинайнерс» Кайл Шенахен хотел пригласить Брэди в команду перед сезоном-2023. Не все поверили, однако сейчас Шенахен сам об этом рассказал.

«Да, я всерьёз рассматривал такой вариант», — сказал специалист.

Брок Парди получил серьёзную травму локтя в прошлогоднем финале НФК, и никто тогда не мог дать гарантий, что квотербек вернётся в строю к началу сезона.

«Я должен думать о команде. И, на самом деле, это такой комплимент Броку. Я дал ему понять, что он наш квотербек на долгосрочной основе. И если бы Том Брэди захотел к нам прийти на год, то только при условии, что Брок не сможет играть. Но разве не круто было бы поучиться у Брэди один сезон?», — объяснил Шенахен.

Брэди, как известно, поклонник «Сан-Франциско» с детства (его кумир — Джо Монтана). В книге журналиста ESPN Сета Уикершема описывается, что после победы в Супербоуле с «Тампой» Брэди узнавал у экс-одноклубника Уэса Уэлкера (он работал в «Фотинайнерс» тренером ресиверов), есть ли для него варианты попасть в «Сан-Франциско». Но тогда Шенахен и его штаб решили оставить всё как есть с Джимми Гаропполо в составе.

Возможно, это стало фактором отказа Брэди перед этим сезоном. Возможно, он просто твёрдо решил завершить карьеру. Тому задавали этот вопрос на прошлой неделе, но он уклонился от ответа, мол, «я сделал то, что хотел».

В любом случае Парди восстановился быстрее, чем ожидалось, и помог «Сан-Франциско» добраться до Супербоула. Так что вряд ли кто-то расстроился, что всё так сложилось. Ну, кроме 10-летнего Томаса Брэди, узнай он, что не сыграет в любимой команде.