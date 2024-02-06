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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Игроки «Сан-Франциско» недовольны качеством тренировочного поля в Лас-Вегасе

Футболисты «Сан-Франциско Фотинайнерс» провели первую тренировку на поле университета Невады в Лас-Вегасе, куда команда прибыла, чтобы принять участие в Супербоуле.

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Источник: AP 2023

Игроки отметили чересчур мягкое покрытие поля, что может привести к повреждениям.

Главный тренер Кайл Шенахен отметил, что клуб не планирует вносить изменения в подготовку к финалу.

«Все будет нормально. Какое поле есть, такое есть», — сказал Шенахен.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл не согласен с тем, что поле не соответствует стандартам НФЛ.

«Работу [по проверке качества поля] проводят каждый день. У нас там 23 эксперта. У нас там профсоюз. Все они сочли игровое покрытие нормальным. Оно мягче, чем-то, к которому они привыкли, но так бывает. Всем стандартам оно соответствует», — сказал Гуделл.

Супербоул LVIII пройдет в ночь с 11 на 12 февраля. Начало игры в 2:30 мск.

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