Игроки «Сан-Франциско» недовольны качеством тренировочного поля в Лас-Вегасе
Футболисты «Сан-Франциско Фотинайнерс» провели первую тренировку на поле университета Невады в Лас-Вегасе, куда команда прибыла, чтобы принять участие в Супербоуле.
Футболисты «Сан-Франциско Фотинайнерс» провели первую тренировку на поле университета Невады в Лас-Вегасе, куда команда прибыла, чтобы принять участие в Супербоуле.
Игроки отметили чересчур мягкое покрытие поля, что может привести к повреждениям.
Главный тренер Кайл Шенахен отметил, что клуб не планирует вносить изменения в подготовку к финалу.
«Все будет нормально. Какое поле есть, такое есть», — сказал Шенахен.
Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл не согласен с тем, что поле не соответствует стандартам НФЛ.
«Работу [по проверке качества поля] проводят каждый день. У нас там 23 эксперта. У нас там профсоюз. Все они сочли игровое покрытие нормальным. Оно мягче, чем-то, к которому они привыкли, но так бывает. Всем стандартам оно соответствует», — сказал Гуделл.
Супербоул LVIII пройдет в ночь с 11 на 12 февраля. Начало игры в 2:30 мск.