Игроки «Сан-Франциско» недовольны качеством тренировочного поля в Лас-Вегасе

Игроки отметили чересчур мягкое покрытие поля, что может привести к повреждениям.

Главный тренер Кайл Шенахен отметил, что клуб не планирует вносить изменения в подготовку к финалу.

«Все будет нормально. Какое поле есть, такое есть», — сказал Шенахен.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл не согласен с тем, что поле не соответствует стандартам НФЛ.

«Работу [по проверке качества поля] проводят каждый день. У нас там 23 эксперта. У нас там профсоюз. Все они сочли игровое покрытие нормальным. Оно мягче, чем-то, к которому они привыкли, но так бывает. Всем стандартам оно соответствует», — сказал Гуделл.