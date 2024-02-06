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18:13 (мск), источник: Sports.Ru

Комиссионер НФЛ — о Тейлор Свифт: Она разбирается в индустрии развлечений, поэтому и любит нашу лигу

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл ответил на вопрос об эффекте, который известная певица Тейлор Свифт оказывает на американский футбол.

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Источник: AP 2023

«Эффект Тейлор Свифт для нас позитивен. Она разбирается в индустрии развлечений, поэтому и любит НФЛ. Здорово, что она с нами на борту», — сказал Гуделл.

Согласно статистике Marketwatch, за последние несколько месяцев стоимость бренда НФЛ выросла на $122 млн. Появление Свифт на трибунах матчей «Канзас-Сити Чифс» серьезно повлияло на рост женской аудитории. Число телезрительниц в возрасте 12−17 лет выросло на 53%, в возрасте 18−24 — на 24%, в возрасте 35+ — на 34%.

«Конечно, возникает ажиотаж, появилась новая группа молодых болельщиков, особенно молодых девушек, которым интересно, почему она ходит на матч, почему ее привлекает футбол. И помимо отношений с Трэвисом [Келси], она еще и футбольный поклонник, и это здорово для нас», — добавил комиссионер.

Накануне Супербоула певица будет завершать свое турне в Токио, но из-за разницы в часовых поясах сможет прибыть в Лас-Вегас на игру.

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