Комиссионер НФЛ — о Тейлор Свифт: Она разбирается в индустрии развлечений, поэтому и любит нашу лигу
Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл ответил на вопрос об эффекте, который известная певица Тейлор Свифт оказывает на американский футбол.
Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл ответил на вопрос об эффекте, который известная певица Тейлор Свифт оказывает на американский футбол.
«Эффект Тейлор Свифт для нас позитивен. Она разбирается в индустрии развлечений, поэтому и любит НФЛ. Здорово, что она с нами на борту», — сказал Гуделл.
Согласно статистике Marketwatch, за последние несколько месяцев стоимость бренда НФЛ выросла на $122 млн. Появление Свифт на трибунах матчей «Канзас-Сити Чифс» серьезно повлияло на рост женской аудитории. Число телезрительниц в возрасте 12−17 лет выросло на 53%, в возрасте 18−24 — на 24%, в возрасте 35+ — на 34%.
«Конечно, возникает ажиотаж, появилась новая группа молодых болельщиков, особенно молодых девушек, которым интересно, почему она ходит на матч, почему ее привлекает футбол. И помимо отношений с Трэвисом [Келси], она еще и футбольный поклонник, и это здорово для нас», — добавил комиссионер.
Накануне Супербоула певица будет завершать свое турне в Токио, но из-за разницы в часовых поясах сможет прибыть в Лас-Вегас на игру.