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11:08 (мск), источник: Sports.Ru

Патрик Махоумс: Если бы я играл в баскетбол, я был бы как Стеф Карри

На церемонии открытия Супербоула Махоумса спросили, на кого бы он был похож, если бы выступал на баскетбольном паркете.

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«Если бы я играл в баскетбол, я был бы как Стеф Карри. У меня есть бросок. Я был бы снайпером, как и Стеф. Таков мой выбор», — поделился футболист.

Махоумс станет самым молодым квотербеком в истории НФЛ, принявшим участие в своем четвертом Супербоуле в карьере. В воскресенье у него есть шанс выиграть свой третий Супербоул. Карри четыре раза становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт». У Махоумса два титула MVP НФЛ, у Карри — два титула MVP НБА.

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