Патрик Махоумс: Если бы я играл в баскетбол, я был бы как Стеф Карри
На церемонии открытия Супербоула Махоумса спросили, на кого бы он был похож, если бы выступал на баскетбольном паркете.
На церемонии открытия Супербоула Махоумса спросили, на кого бы он был похож, если бы выступал на баскетбольном паркете.
«Если бы я играл в баскетбол, я был бы как Стеф Карри. У меня есть бросок. Я был бы снайпером, как и Стеф. Таков мой выбор», — поделился футболист.
Махоумс станет самым молодым квотербеком в истории НФЛ, принявшим участие в своем четвертом Супербоуле в карьере. В воскресенье у него есть шанс выиграть свой третий Супербоул. Карри четыре раза становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт». У Махоумса два титула MVP НФЛ, у Карри — два титула MVP НБА.