Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир» | Источник: Sports.Ru

В 2016 году Каперник начал становиться на колено во время исполнения государственного гимна перед матчами НФЛ в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в США.

В 2017 году Колин стал свободным агентом, ни одна команда НФЛ его не подписала. Позже он основал движение «Знай свои права», целью которого является просвещение молодежи в области гражданских прав.

«Мой брат Винисиус меняет мир. Будь великолепен по-прежнему ✊?», — написал бывший игрок в американский футбол в соцсети.