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11:09 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир»

Известный борец против дискриминации поддержал футболиста «Реала», неоднократно сталкивавшегося с проявлениями расизма. Заранее о визите не сообщалось.

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Экс-игрок НФЛ и борец с расизмом Каперник навестил Винисиуса и обменялся с ним футболками: «Мой брат меняет мир» | Источник: Sports.Ru

В 2016 году Каперник начал становиться на колено во время исполнения государственного гимна перед матчами НФЛ в знак протеста против расовой несправедливости и жестокости полиции в США.

В 2017 году Колин стал свободным агентом, ни одна команда НФЛ его не подписала. Позже он основал движение «Знай свои права», целью которого является просвещение молодежи в области гражданских прав.

«Мой брат Винисиус меняет мир. Будь великолепен по-прежнему ✊?», — написал бывший игрок в американский футбол в соцсети.

Фото: соцсеть Колина Каперника.

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