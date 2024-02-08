В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс идет за третьим перстнем

В Супербоуле LVIII, который пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, Американскую конференцию представят «Канзас-Сити Чифс». Для команды это 4-й Супербоул за 5 лет — фантастическое достижение и предел мечтаний для остальных клубов.

За последние несколько лет у поклонников американского футбола неоднократно возникали поводы вспомнить величие уходящей династии «Нью-Ингленд Пэтриотс», самой титулованной команды НФЛ в XXI веке. Сначала Том Брэди покинул родную команду, затем завершил карьеру, через год завершил карьеру на бис, а недавно Фоксборо покинул и архитектор машины по добыванию титулов Билл Беличик.

Провожая неуязвимых «Пэтриотс» в историю, мы говорили: такого вы больше не увидите. Не успело в Бостоне стихнуть эхо чемпионских парадов, как на трон Американской конференции залезли «Чифс». И упорно не желают его покидать.

Сегодня говорим о том, как это стало возможно, и проводим параллели между двумя чемпионскими династиями.

«Нью-Ингленд» развалился под грузом внутренних противоречий. «Канзас-Сити» отстроен на руинах команды, так и не ставшей чемпионом

Конечно, «Чифс» не прошли еще и половины пути «Пэтриотс». В отношении наследия Беличика и Брэди было бы правильно говорить о двух династиях внутри одной организации. «Патриоты» выиграли три Супербоула за 4 года в период-2001−2004 и еще три за 5 лет в период-2014−2018.

Но и в промежутке между двумя чемпионскими ливнями «Нью-Ингленд» оставался фантастически конкурентоспособным. Суммарно за 18 лет царствования команда 13 раз доходила до финала конференции.

Выход в финал конференции считался бы серьезным успехом для любого другого клуба, но фанатов в Новой Англии совершенно избаловали — они вообще позабыли, что такое январь без матчей кумиров.

Главный тренер «Пэтриотс» Билл Беличик и квотербек Том Брэди с кубком за победу в Американской конференции | Источник: AP 2023

Все империи когда-то рушатся. Самое простое и ленивое объяснение окончания эпохи «Пэтриотс» — уход Брэди после сезона-2019. Как мы сейчас знаем, тренер Беличик посчитал, что величайший квотербек в истории свое уже отыграл. Его можно было понять: никто прежде не играл на высоком уровне после 40 лет, и у квотербека действительно можно было обнаружить симптомы игрового регресса.

Однако когда Том перешел в «Тампа-Бэй Бакканирс» и в первый же сезон выиграл седьмой чемпионский перстень, Беличик стал выглядеть глупо в глазах окружающих.

На самом деле, фундамент «Пэтриотс» весь покрылся трещинами еще при Брэди. По большей части из-за того, что тренеру Беличику своими решениями мешал генменеджер Беличик. Это один и тот же человек, хотя в тренерском штабе «Нью-Ингленда» к тому времени уже работали и сыновья специалиста.

Кумовство, неудачные кадровые решения, устаревший подход к комплектованию состава и тактике — все это привело к ситуации, когда даже наличие GOAT'а не смогло спрятать проблемы.

И пока в Новой Англии складывалась цепочка неудачных решений, в это же время в штате Миссури (да, «Канзас-Сити Чифс» расположены не в штате Канзас, а по соседству, эту ошибку допускал даже Дональд Трамп) отстраивалась очень успешная организация.

Краткая хронология постройки чемпионского проекта в Канзас-Сити.

В 2006 году умер владелец и основатель «Чифс» Ламар Хант. Наследником становится его сын Кларк. Сначала он, подражая отцу, пытается заниматься всеми кадровыми вопросами самостоятельно, но после двух провальных сезонов подряд (4−12 и 2−14) понимает: олдскульный подход к делу не для него.

В 2009-м Кларк Хант вводит в клубе президентскую должность и назначает на нее Марка Донована, который 8 лет работал вице-президентом «Филадельфия Иглс», одной из самых успешных команд нулевых. К тому же, у Донована есть бэкграунд маркетингового директора в масштабах всей НФЛ. Этот человек знает не только кадровую работу, но и понимает, как приносить деньги в клуб, плюс знает всех, а все знают его.

В 2013-м новая точка кризиса — «Чифс» становятся худшей командой лиги с результатом 2−14. Главный тренер Ромео Креннел отправлен в отставку. При наследнике-владельце это уже третий уволенный специалист, и до сих пор нет ни одной победы в плей-офф. Хант хочет кого-то надежного.

На его счастье, именно в этот момент освобождается тренер Энди Рид. Он покидает «Филадельфию», где работал 14 лет. Из них половину срока — бок о бок с Донованом.

Главный тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид | Источник: Reuters

Рид возглавляет «Канзас-Сити» и забирает с собой из «Филадельфии» скаута Бретта Вича. Через 4 года Вич дорастет до генерального менеджера «Чифс» и будет лоббировать кандидатуру одного квотербека из Технологического университета Техаса на драфте.

В первый же сезон Рид выводит «Чифс» в плей-офф. На третий — одерживает первую победу в плей-офф. За первую пятилетку у команды 4 выхода в плей-офф, но только один выигранный матч на вылет. Для выхода на следующий уровень требуется квотербек с более высоким потолком возможностей. Им и становится кучерявый парень с голосом лягушонка Кермита — Патрик Махоумс.

Махоумс и Брэди — диаметрально противоположные игроки. Их объединяют только победы и адаптивность

У Брэди и Махоумса отличий больше, чем сходств.

«Пэтриотс» получили классическую историю андердога — Брэди выбран в 6-м раунде драфта, потому что вообще не напоминал атлета. Судьба подарила ему шанс попасть в состав из-за травмы старшего товарища, и Том этим шансом воспользовался.

Квотербек «Пэтриотс» Том Брэди | Источник: AP 2023

Брэди прошел путь от пацана, игравшего в стиле «только ради бога, ничего не трогай и ничего не ломай», до элитного квотербека, который тащит команду вперед и выигрывает матчи с низкорослыми (по меркам НФЛ) белыми ресиверами, которые в колледже играли в лакросс.

Том никогда не был лучшим по измеряемым игровым навыкам — не обладал самым сильным или самым точным броском, не умел быстро бегать, не обладал физической силой для того, чтобы сбрасывать с себя защитников.

Зато у него до недостижимых высот были прокачаны хладнокровие, дух победителя и работоспособность. Это патологический максималист, который довольно быстро перестал воспринимать свою жизнь вне контекста американского футбола.

Махоумс выбран в первом раунде драфта-2017, хотя не считался лучшим в своем выпуске. Специалистам нравились его данные (вроде силы броска), но все же Патрик на выходе считался очень «сырым» талантом, которому потребуется время на адаптацию к профессиональному уровню.

Когда «Чифс» поднялись за ним на 10-ю позицию — это стало сенсацией. И потому, что по многим прогнозам Махоумс должен был уходить во втором десятке уже после Дешона Уотсона, и потому, что у «Вождей» в составе уже был опытный квотербек Алекс Смит. Он быстро понял, что с момента выбора Махоумса его часики начали тикать. После этого он провел в «Чифс» последний сезон.

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс | Источник: AP 2023

Выпускник «Техас Тек» попал в лигу с куда более привлекательными вводными данными, чем Брэди. Год обучения пошел на пользу, и в сезоне-2018 Махоумс покорил НФЛ, бросив 50 пасовых тачдаунов за сезон и став MVP.

Дорогу к чемпионскому титулу ему перегородил… Брэди и «Пэтриотс». Встреча в финале конференции и заочная дуэль квотербеков получились эпическими. В овертайме «Нью-Ингленд» получил мяч первым и занес тачдаун. По тогдашним правилам тачдаун автоматически лишал соперника права на ответ, поэтому Патрик не получил шанса ответить.

Но что роднит двух разыгрывающих, так это адаптивность. Координаторы защит, хлебнув дальних передач Махоумса в дебютном сезоне, стали оттягивать как можно больше игроков в прикрытие, поэтому результативность квотербека резко обвалилась. Он стал привыкать побеждать иначе, отдавая более короткие передачи и чаще срываясь в самостоятельные забеги, ведь если защитники оттягиваются далеко, значит их меньше поблизости.

Махоумс стал новой главной суперзвездой НФЛ во многом благодаря эффектному стилю игры. Он принимает неожиданные решения с мячом в руках, отдает передачи, глядя в другую сторону, или в акробатических прыжках, выбирается из безнадежных ситуаций. И побеждает, побеждает, побеждает.

Конечно, не каждый раз. В Супербоуле после сезона-2020 он вновь встретился с Брэди, но уже в составе «Тампа-Бэй Бакканирс». Защита «Бакс» измывалась над Махоумсом всю игру и вынудила руководство «Чифс» в следующее межсезонье срочно заняться подписанием линейных нападения — блокировщиков, что должны заниматься охраной квотербека.

Но на дистанции статистика «Чифс» при Махоумсе очень впечатляет. За 6 лет, что он выступает в стартовом составе, «Канзас-Сити» ни разу не завершал сезон до финала конференции.

Махоумс дважды стал MVP, выиграл два чемпионских перстня и близок к тому, чтобы выиграть третий. Если это произойдет, то по достижениям он сравняется с Брэди в его первые 6 сезонов в роли стартового квотербека «Пэтриотс». Еще совсем недавно казалось, что такой путь повторить невозможно.

Самый дурацкий спор — чего стоят главные тренеры без своих квотербеков?

После того, как Брэди покинул «Пэтриотс», в мире американского футбола с новой силой разгорелся самый идиотский спор десятилетия: кто же в большей степени ответственен за чемпионскую династию, Беличик или его квотербек?

Когда Том выиграл еще один перстень за пределами Новой Англии, а Беличик провел худший сезон в своей тренерской карьере, большинство фанатов разрешили для себя этот спор в пользу квотербека. Люди всегда хотят простых и быстрых объяснений: игрок — топ, тренер — лох. Или наоборот.

И редко кто принимает во внимание то, что Брэди всегда мог рассчитывать на мощную защиту. Что тот же Беличик, оставивший ему каких-то ноунеймов под занавес карьеры, когда-то выменял ему ресиверов Рэнди Мосса и Уэса Уэлкера, что позволило квотербеку провести один из величайших индивидуальных сезонов в истории игры.

Выиграл бы Беличик столько без Брэди? Конечно, нет. Но Брэди без Беличика, скорее всего, вообще бы не существовало как стартового квотербека в НФЛ. Как часто ребята из 6-го раунда драфта вообще получают шанс выйти на поле?

У Энди Рида с Махоумсом в чем-то похожая история. Как я уже говорил, Рид 14 лет работал в «Филадельфии». Его команда почти ежегодно была одним из фаворитов на титул. Пять раз «Иглс» выходили в финал конференции, но выиграли его лишь однажды, при этом так и не став чемпионами.

Квотербек Донован Макнабб в решающих матчах (4 финала конференции и один Супербоул) суммарно бросил 9 перехватов и еще 4 раза терял мяч на фамблах.

Квотербек «Филадельфии» Донован Макнабб и тренер Энди Рид | Источник: AP 2023

Макнабб и Рид заработали репутацию людей, которые недостаточно хороши для чемпионских титулов. Энди сменил место работы и построил еще одного претендента на приз Ломбарди в другой конференции, и Махоумс стал последним необходимым элементом для чемпионства. По всем параметрам один из лучших специалистов своего поколения добыл первый титул в 61 год.

В НФЛ главный тренер и стартовый квотербек созависимы. Без успешной работы одного не будет результатов и у другого. Легко представить, как Махоумс в 2017 году попадает в «Кливленд Браунс» или «Нью-Йорк Джетс», его сразу бросают в бой, он допускает массу ошибок и уже через полтора-два сезона считается не оправдавшим надежды.

Просто потому, что попал в неудачную ситуацию к не лучшим специалистам. История Рида без Махоумса уже написана, это вполне себе сценарий для альтернативной реальности «Беличик без Брэди». Эти дуэты настолько успешны, что их постоянно пытаются разделить. Хотя бы мысленно.

Другие детали, объединяющие «Пэтриотс» и «Чифс»: веселый оруженосец, селебрити-пара и помощник главного тренера

Есть детали, в которых ситуация «Чифс» до смешного повторяет ситуацию «Пэтриотс». Если исходить из самого популярного шуточного сюжета последних лет в НФЛ о том, что все матчи и сезоны проходят по заранее написанным сценариям, тут надо утверждать однозначно: сценаристы обленились и занимаются самоповторами.

Тайт-энд «Тампа-Бэй Бакканирс» Роб Гронковски и квотербек Том Брэди | Источник: AP 2023

У Брэди было много разных принимающих, но один верный оруженосец — тайт-энд Роб Гронковски. Балагур, обожающий вечеринки, и фантастически надежный на поле. В прайме Гронка было просто невозможно прикрыть, он вылавливал все, что бросал в него Брэди. Эти двое выиграли вместе три перстня в «Пэтриотс», а после переезда во Флориду Том забрал товарища с пенсии и повторил фокус.

У Махоумса в этом сезоне очень слабый подбор принимающих — в начале сезона пацаны роняли все, что только можно. Но есть константа — тайт-энд Трэвис Келси. Балагур, цитирующий группу Beastie Boys после каждой победы в плей-офф: you gotta fight for your right to party!

У Келси с Махоумсом настроена телепатическая связь. Не раз и не два происходила история, когда розыгрыш получался только потому, что Келси бежал не тот маршрут, или Махоумс просто говорил ему: беги вперед, я тебя найду.

Бэтмен и Робин. Геракл и Иолай. Хан Соло и Чубакка. Холмс и Ватсон. Майкл Скотт и Дуайт Шрут. Дон Кихот и Санчо Панса. Брэди и Гронк. Махоумс и Келси.

Впрочем, Келси играет не только роль сайдкика. Он еще часть новой суперпары в мире американского футбола. Уверен, вы хотя бы краем глаза встречали информацию про его роман с Тейлор Свифт. Предыдущей power couple НФЛ были Брэди и Жизель Бундхен.

А еще свой мощный сайдкик должен быть и у главного тренера. Правой рукой Беличика долгое время был координатор нападения Джош Макдэниелс. Это он разрабатывал планы в духе «убьем вашу команду тупой ложкой, нанося по тысяче ударов за игру». Макдэниелс провалился как главный тренер «Денвер Бронкос» и вернулся под крыло Беличика, что продлило их союз на долгие успешные годы.

У Рида не столь богатая, но тоже успешная история сотрудничества со специалистом Стивом Спагноло. Здесь тоже специализация идет крест-накрест: Беличик отвечал за защиту, Макдэниелс — за нападение; Рид считается специалистом по атаке, а Спагноло с 2019 года работает с защитой.

Именно в том сезоне «Чифс» впервые стали чемпионами.

Координатор защиты «Канзас-Сити Чифс» Стив Спагноло | Источник: AP 2023

Спагноло тоже имеет неудачный опыт работы главным тренером, поэтому амбиций повторить такой путь у него не очень много.

Зато в этом сезоне, когда «Чифс» обнаружили серьезные проблемы в пасовом нападении из-за недобора качественных ресиверов, именно защита стала спасать команду в отдельных матчах и в целых отрезках сезона. С учетом плей-офф именно Спагноло я бы назвал лучшим ассистентом года.

Что должно произойти, чтобы Канзас-Сити вернулся к статусу футбольной провинции?

Что еще роднит «Нью-Ингленд» и «Канзас-Сити» — это пребывание в забвении на протяжении десятилетий до появления обсуждаемых в тексте персонажей.

«Пэтриотс» с момента своего образования в 1960 году и до попадания Тома Брэди в стартовый состав (то есть за 40 лет) выходили в плей-офф 10 раз, выиграли там 7 матчей и дважды проигрывали в Супербоуле. Беличик и Брэди за 19 лет в паре принесли Новой Англии 17 выходов в плей-офф, 30 побед в плей-офф, 6 побед и 3 поражения в Супербоуле.

«Чифс» были образованы в том же году, но поскольку Махоумс стал стартовым игроком на «Арроухед» только в 2018-м, то диапазон получается больше. Итак, за 57 лет «Чифс» 20 раз вышли в плей-офф, выиграли там 10 матчей и взял один-единственный Супербоул в сезоне-1969. А за последних 6 лет, напомню, уже 4 Супербоула и 14 выигранных матчей на вылет.

Если «Канзас-Сити» победит через неделю, то династия будет оформлена официально. Что ее может разрушить?

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс | Источник: Reuters

В 2020 году болельщики считали, что предвестником катастрофы стал огромный контракт Махоумса. Квотербек подписал 10-летнее соглашение на $500 млн.

Как известно, не очень нуждавшийся в деньгах Брэди (так бывает, когда ты женат на супермодели) регулярно делал «Нью-Ингленду» скидку и подписывал контракты ниже рыночной стоимости, что позволяло сохранять конкурентоспособный состав. Увидев информацию про полмиллиарда, впечатлительные фаны сделали вывод, что сейчас «Чифс» придет конец.

Но, на самом деле, уже через пару лет контракт казался не то что подъемным, а вообще выгодным клубу. Потолок зарплат растет каждый год, как и ценники на квотербеков. В сентябре прошлого года «Чифс» изменили условия контракта, чтобы дать ему побольше денег в период с 2023-го по 2026-й, потому что по средней сумме в год Махоумс уже занимал место где-то ближе к десятому.

Куда вероятнее, что кризиса стоит ждать из-за кадрового обновления клуба. Энди Риду 65 лет, он отдал «Чифс» 11 сезонов, и в прессе уже ходят слухи, что в случае победы в Супербоуле специалист может завершить карьеру. Еще в прошлом году, поглаживая приз Ломбарди, Махоумс сказал, что постарается удерживать Рида в клубе как можно дольше.

Может быть, наследником Рида станет Спагноло, но это один из тех случаев, когда специалист хорош на своем месте. За карьеру главным тренером Стив выиграл только 11 матчей при 41 поражении — надо постараться найти статистику хуже.

Наконец, Трэвису Келси 34 года, а бурный медийный роман уже, казалось, отвлекал его большую часть регулярного сезона. Только к плей-офф Келси проснулся и стал вновь выдавать одно классное выступление за другим.

Том Брэди и Патрик Махоумс | Источник: AP 2023

На попадание в Зал славы Махоумс уже наработал, но продолжать идти путем великого спортсмена и — хотя бы в глазах болельщиков — гнаться за Брэди ему скоро предстоит в одиночку, без тех, кто был рядом с самого начала.

До сих пор трудно поверить, что рекорды Брэди можно повторить. Но третий чемпионский перстень позволит Махоумсу прийти вровень с величайшим на первом отрезке дистанции длиною в 6 сезонов. Брэди после этого не выигрывал Супербоулы 10 лет. Махоумс пока на своем плеере не нашел кнопку паузы.