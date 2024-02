В американском футболе династия «Чифс» сменила династию «Пэтриотс». Махоумс идет за третьим перстнем

У Махоумса в этом сезоне очень слабый подбор принимающих — в начале сезона пацаны роняли все, что только можно. Но есть константа — тайт-энд Трэвис Келси. Балагур, цитирующий группу Beastie Boys после каждой победы в плей-офф: you gotta fight for your right to party!