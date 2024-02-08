AS: В 2025 году матч регулярного сезона НФЛ пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

Возможность проведения матчей по американскому футболу учитывалась при реконструкции стадиона мадридского «Реала».

На проведение матчей НФЛ претендовал и другой мадридский стадион — «Метрополитано».

Существовала вероятность, по которой матч НФЛ прошел бы в Испании уже в следующем году, но в итоге лига остановила свой выбор на Бразилии. Вчера стало известно, что «Филадельфия Иглс» начнут регулярный сезон матчем в Сан-Паулу.

Также в следующем году матчи регулярки НФЛ пройдут в Лондоне (на стадионах «Уэмбли» и «Тоттенхэм») и Мюнхене («Альянц-Арена»).