AS: В 2025 году матч регулярного сезона НФЛ пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

Возможность проведения матчей по американскому футболу учитывалась при реконструкции стадиона мадридского «Реала».
На проведение матчей НФЛ претендовал и другой мадридский стадион — «Метрополитано».
Существовала вероятность, по которой матч НФЛ прошел бы в Испании уже в следующем году, но в итоге лига остановила свой выбор на Бразилии. Вчера стало известно, что «Филадельфия Иглс» начнут регулярный сезон матчем в Сан-Паулу.
Также в следующем году матчи регулярки НФЛ пройдут в Лондоне (на стадионах «Уэмбли» и «Тоттенхэм») и Мюнхене («Альянц-Арена»).
Вероятнее всего, одним из участников матча в Мадриде будут либо «Чикаго Беарс», либо «Майами Долфинс». Именно эти клубы получили от НФЛ международные права на развитие бренда в Испании.