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11:07 (мск), источник: Sports.Ru

AS: В 2025 году матч регулярного сезона НФЛ пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

Испанское спортивное издание AS сообщило, что в ближайшие дни будет объявлено о проведении матча Национальной футбольной лиги на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 2025 году.

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Источник: Reuters

Возможность проведения матчей по американскому футболу учитывалась при реконструкции стадиона мадридского «Реала».

На проведение матчей НФЛ претендовал и другой мадридский стадион — «Метрополитано».

Существовала вероятность, по которой матч НФЛ прошел бы в Испании уже в следующем году, но в итоге лига остановила свой выбор на Бразилии. Вчера стало известно, что «Филадельфия Иглс» начнут регулярный сезон матчем в Сан-Паулу.

Также в следующем году матчи регулярки НФЛ пройдут в Лондоне (на стадионах «Уэмбли» и «Тоттенхэм») и Мюнхене («Альянц-Арена»).

Вероятнее всего, одним из участников матча в Мадриде будут либо «Чикаго Беарс», либо «Майами Долфинс». Именно эти клубы получили от НФЛ международные права на развитие бренда в Испании.

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