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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это взрослые мужчины, они тебя убьют». Баркли — о желании Леброна Джеймса играть в НФЛ

Член Зала баскетбольной славы Чарльз Баркли раскритиковал таких игроков НБА, как Леброн Джеймс, за их желание попробовать себя в НФЛ. Он сказал, что американский футбол — это совершенно другая игра, требующая определённых навыков, чтобы добиться в ней успеха, а одного лишь атлетизма недостаточно.

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Источник: Reuters

«Я всегда смеюсь, когда некоторые из этих парней… Ох, Леброн Джеймс. Эти ребята говорят, что могли бы играть в футбол. Я люблю Леброна Джеймса как человека. Но у некоторых есть мнение, что баскетболисты могут играть в футбол. Типа, да, они могли играть в него в школе, потому что они были крупнее и быстрее всех. Но большинство из этих парней никогда по-настоящему не играли даже в колледже. Там ты по-настоящему поймёшь, насколько ты хорош. И только лучшим посчастливилось попасть в профессионалы… Когда эти баскетболисты говорят: “Ну, тогда я был хорош”, я им говорю: “Чувак, ты не умеешь играть в футбол”. Там взрослые мужчины, они тебя просто убьют», — сказал Чарльз Баркли в эфире программы «Внутри НФЛ».

Леброн Джеймс ранее признавался, что в какой-то момент у него возникло желание играть в НФЛ. В школьные годы он играл на позиции принимающего.

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