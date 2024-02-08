«Это взрослые мужчины, они тебя убьют». Баркли — о желании Леброна Джеймса играть в НФЛ

«Я всегда смеюсь, когда некоторые из этих парней… Ох, Леброн Джеймс. Эти ребята говорят, что могли бы играть в футбол. Я люблю Леброна Джеймса как человека. Но у некоторых есть мнение, что баскетболисты могут играть в футбол. Типа, да, они могли играть в него в школе, потому что они были крупнее и быстрее всех. Но большинство из этих парней никогда по-настоящему не играли даже в колледже. Там ты по-настоящему поймёшь, насколько ты хорош. И только лучшим посчастливилось попасть в профессионалы… Когда эти баскетболисты говорят: “Ну, тогда я был хорош”, я им говорю: “Чувак, ты не умеешь играть в футбол”. Там взрослые мужчины, они тебя просто убьют», — сказал Чарльз Баркли в эфире программы «Внутри НФЛ».