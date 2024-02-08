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15:59 (мск), источник: Sports.Ru

Том Брэди — о Беличике: Удивлен, что величайший тренер в истории остался без работы

Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди высказался о том, что бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик не возглавил ни одну команду НФЛ в это межсезонье.

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Источник: Reuters

«Я не знаю всех критериев при найме тренеров. Но я удивлен, что величайший тренер в истории остался без работы. Впрочем, меня многие вещи в НФЛ удивляют.

Когда я стал свободным агентом [в 2020 году], то многие клубы не хотели меня подписывать», — сказал Брэди.

После ухода из «Пэтриотс» Беличик побывал на двух собеседованиях в «Атланта Фэлконс», но клуб в итоге нанял Рахима Морриса.

Всего по ходу сезона-2023 и сразу по его окончании в НФЛ образовалось 8 вакансий главных тренеров.

Если Беличик не присоединится к какому-либо штабу команды НФЛ до сентября, то впервые не будет работать в сезоне НФЛ с 1971 года.

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