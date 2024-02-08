Том Брэди — о Беличике: Удивлен, что величайший тренер в истории остался без работы

«Я не знаю всех критериев при найме тренеров. Но я удивлен, что величайший тренер в истории остался без работы. Впрочем, меня многие вещи в НФЛ удивляют.



Когда я стал свободным агентом [в 2020 году], то многие клубы не хотели меня подписывать», — сказал Брэди.

После ухода из «Пэтриотс» Беличик побывал на двух собеседованиях в «Атланта Фэлконс», но клуб в итоге нанял Рахима Морриса.

Всего по ходу сезона-2023 и сразу по его окончании в НФЛ образовалось 8 вакансий главных тренеров.