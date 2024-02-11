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12:28 (мск), источник: Sports.Ru

Ламар Джексон признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ

Минувшей ночью состоялась церемония вручения индивидуальных наград NFL Honors.

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Источник: Reuters

Приз MVP получил квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон. Он привел команду к результату 13−4 и первому посеву в Национальной конференции.

Джексон набрал 3,678 пасовых ярдов и 821 выносной. Квотербек выиграл награду MVP во второй раз за карьеру.

Победители других основных номинаций:

  • Лучший игрок в нападении: RB Кристиан Маккэффри («Сан-Франциско»)
  • Лучший игрок в защите: DE Майлс Гарретт («Кливленд»)
  • Лучший новичок в нападении: QB Си Джей Страуд («Хьюстон»)
  • Лучший новичок в защите: DE Уилл Андерсон («Хьюстон»)
  • Тренер года: Кевин Стефански («Кливленд»)
  • Возвращение года: QB Джо Флакко («Кливленд»)

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