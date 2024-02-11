Ламар Джексон признан самым ценным игроком регулярного сезона НФЛ
Минувшей ночью состоялась церемония вручения индивидуальных наград NFL Honors.
Минувшей ночью состоялась церемония вручения индивидуальных наград NFL Honors.
Приз MVP получил квотербек «Балтимор Рейвенс» Ламар Джексон. Он привел команду к результату 13−4 и первому посеву в Национальной конференции.
Джексон набрал 3,678 пасовых ярдов и 821 выносной. Квотербек выиграл награду MVP во второй раз за карьеру.
Победители других основных номинаций: