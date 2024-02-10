Шоу в перерыве, элитная реклама и вечный Брэди. Как Супербоул изменил мировую поп-культуру

Супербоул — это не просто восклицательный знак в конце сезона НФЛ, не просто выяснение, какая из двух команд сильнее. «Это больше шоу, чем спорт», — обычно говорят люди, скептически относящиеся к американскому футболу.

Стадион «Аллиджиент» в Лас-Вегасе, где пройдет Супербоул | Источник: Reuters

Вернее было бы сказать: это даже больше, чем шоу или спорт. За 57 лет внешняя сторона Супербоула изменилась до неузнаваемости, примерно как Дубай.

Но все атрибуты, которые продают нефутбольной аудитории — рекламные ролики, тизеры фильмов, выступления поп-звезд — выстраивались постепенно вокруг главного: футбольного матча, который сам по себе генерирует огромную аудиторию.

Спортивное событие, пусть непонятное и существующее где-то там, за тридевять земель, становится главным развлечением целого континента и служит основой для национального праздника. Наверное, это должно вдохновлять, а не отталкивать.

Как же Супербоул завоевал американскую культуру, запустил экспансию в мировую и какие запоминающиеся моменты или традиции подарил?

За приз Ломбарди в этом году поборются «Сан-Франциско Фотинайнерс» и «Канзас-Сити Чифс» | Источник: Reuters

На новый уровень хафтайм-шоу вывел Майкл Джексон. С тех пор это важная отметка для поп-звезд и генератор мемов

Как любая хорошая американская история, эта тоже начинается с индейцев. Столетие назад бизнесмен из Огайо по имени Уолтер Линго отчаянно искал способы разрекламировать свой бизнес — продажу собачьих будок и вольеров. Для этого он приобрел команду НФЛ «Урэнг Индианс», состоявшую почти полностью из коренных жителей США.

Во времена Великой депрессии профессиональный футбол по популярности серьезно уступал студенческому, а клубы появлялись и исчезали, поэтому даже не самый богатый бизнесмен штата мог позволить себе такую покупку.

Возникла следующая проблема — люди не очень хотели тратить редкие деньги на скромные развлечения (а американский футбол 1920-х был куда менее зрелищным, чем нынешний), поэтому пришлось придумывать, как рекламировать то, что должно рекламировать собачьи будки.

Так в перерывах футбольных матчей разодетые в национальные костюмы индейцы стали жонглировать томагавками, устраивать пляски и выдуманные шаманские обряды. Билеты на игры «Индианс» стали продаваться куда успешнее. Постепенно эту находку стали перенимать и владельцы других команд, которым за неимением индейцев приходилось приглашать студенческие оркестры и чирлидерш.

Студенческий оркестр | Источник: AP 2023

Так называемые marching bands и разнообразные танцевальные ансамбли были основной составляющей хафтайм-шоу Супербоула вплоть до начала девяностых. Периодически приглашали каких-то артистов, но они были лишь частью общей постановки с какой-нибудь тематикой за все хорошее — «мультикультурность и борьба с расизмом», «мир детских фантазий» и так далее.

В Супербоуле 1992 года телеканал CBS на хафтайм-шоу собрал оркестр университета Миннесоты, олимпийскую сборную по хоккею 1980 года, которая поприветствовала новоявленных олимпийцев, и певицу Глорию Эстефан. Конкуренты из Fox в то же самое время врубили специальный эпизод ситкома In Living Color, и CBS потеряла 22% заскучавшей аудитории. Всем стало понятно, что такой формат устарел и уныл.

Поскольку Fox транслировал следующий Супербоул, то руководство не хотело попадать в такую же вырытую яму и запросило у НФЛ бюджет на самого горячего поп-артиста начала девяностых — Майкла Джексона. Переговоры были долгими и упорными, но после того, как было решено перевести деньги в благотворительные фонды Джексона, менеджмент артиста удалось уговорить.

Сама игра была разочарованием для телевизионщиков — к перерыву «Даллас» обыгрывал «Баффало» 28−10. Но тут волонтеры быстренько организовали сцену, на которую неведомо откуда вылетел Джексон и замер.

Телезрители замерли вместе с ним. А затем грянуло гитарное соло и хиты один за другим: Jam, Billie Jean, Black or White. Это был неожиданный, очень плотный и эффектный концерт посреди футбольного матча. Впервые в истории Супербоула в перерыве между половинами игры телезрительская аудитория выросла.

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И хотя другие телеканалы еще пару лет по инерции выдавали всякий нафталин, убеждая больших боссов, что на хафтайм-шоу тоже нужен отдельный и немаленький бюджет, в XXI век Супербоул вошел с новым элементом развлечения.

Тем более, что и продюсеры поп-звезд увидели живительный эффект игры: за неделю после Супербоула альбом Джексона Dangerous (которому тогда уже была два года) был продан еще в объеме 21 тысячи копий. Затем певца по следам выступления в Супербоуле позвала Опра, и лавинный эффект внимания еще увеличил продажи.

Майкл Джексон | Источник: AP 2023

С тех пор выступить на Супербоуле — это что-то сродни «собрать Олимпийский», важный майлстоун в музыкальной карьере. И сами выступления стали генерировать дополнительный контент.

В 2004 году во время совместного выступления Джастина Тимберлейка и Дженет Джексон у певицы «произошла заминка с костюмом» (это официальная версия), в результате чего американский народ увидел ее почти полностью обнаженную правую грудь — сосок был заклеен звездой.

Дженет Джексон и Джастин Тимберлейк во время пикантного инцидента | Источник: AP 2023

Скандал породил многомесячную дискуссию о пошлости на телевидении, свободе самовыражения и прочих вечных истинах. Естественно, нашлись люди, которые посчитали, что этот пиар неспроста, а для того, чтобы отвлечь массы от войны в Ираке.

В 2015 году случился более пристойный, но не менее забавный эпизод. Выступавшую Кэти Перри во время исполнения песен Teenage Dream и California Gurls сопровождали два танцора в костюмах акул. Левая акула, как показалось зрителям, была нетрезва, поскольку выполняла все движения в полнейшем рассинхроне с правой акулой. Как потом объяснял хореограф, Так Все И Было Задумано, но мем уже ушел в народ.

Кэти Перри и те самые акулы | Источник: AP 2023

Мемами стали и мечущийся по светящимся декорациям The Weeknd, и изрядно набравший вес 50 Cent, высунувшийся с потолка как летучая мышь, и беременная Рианна, и даже Шакира с Джей Ло, на которых за непристойное поведение подал в суд какой-то католический священник.

Супербоул подарил несколько крутых историй про фаворитов и андердогов

Игроки «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман (слева) и Том Брэди | Источник: AP 2023

В плане разрешения спортивной интриги Супербоул — топовое мероприятие. Конечно, так было не всегда. Во второй половине 80-х матчи регулярно заканчивались выносом тела одной из команд, и все довольно быстро превращалось в формальность. Но история компенсировала это неоднократно.

Начать можно хотя бы с самого первого Супербоула. Вернее, по счету он был третьим, но именно тогда впервые был применен термин «Супербоул». Две профессиональных лиги — НФЛ и их прыткий конкурент АФЛ — взаимовыгодно объединились, но первое время продолжало существовать убеждение, что есть главная лига и есть вторая, на подхвате. Первые два финала выиграли «Грин-Бэй Пэкерс» из НФЛ, что только укрепило подобные настроения.

И вот перед третьим финалом молодой и борзый квотербек «Нью-Йорк Джетс» (из АФЛ) Джо Нэмет возьми да и скажи журналистам: «Я гарантирую вам, что мы победим». А их соперник «Балтимор Колтс» был фаворитом в 16.5 очка.

И сенсация — «Джетс» победили 16−7, Нэмет моментально стал первой медийной суперзвездой профессионального футбола, а представление о доминировании НФЛ рухнуло. Два последующих финала тоже выиграли команды из бывшей АФЛ.

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Джо Нэмет | Источник: AP 2023

Куда более близкая к нам история победы андердога над аутсайдером — это сезон-2007. «Нью-Ингленд Пэтриотс» с квотербеком Томом Брэди совершили настоящую атакующую революцию и катком прошлись по всем соперникам в лиге. Подошли к финальному матчу с результатом 18−0, ни одного поражения. Последний раз такое удавалось «Майами Долфинс» в 1972-м, но они и матчей сыграли меньше.

«Пэтриотс» были фаворитами в 12 очков, улыбающийся Брэди рассказывал ведущему вечернего шоу Дэвиду Леттерману о своей уверенности в победе, но в матче что-то пошло не так. Мощная защита «Нью-Йорк Джайентс» остановила лучшее нападение в истории.

В какой-то момент показалась, что сама судьба в этот вечер за «Джайентс» — в победном драйве квотербек Илай Мэннинг выскользнул из рук двоих захвативших его защитников, вырвался на свободный простор и швырнул мяч в сторону ресивера Дэвида Тайри.

Тот коснулся мяча в воздухе в борьбе с защитником и зафиксировал его, прижав к шлему. Так просто не бывает. Идеальный сезон перестал быть таковым на самом финише.

Ресивер «Нью-Йорк Джайентс» Дэвид Тайри принимает мяч, прижав его к шлему | Источник: AP 2023

Футбольные боги вернули Брэди должок через 9 лет. «Атланта Фэлконс» обыгрывали «Пэтриотс» в третьей четверти матча со счетом 28−3. Казалось, что такое преимущество невозможно отыграть. Но в какой-то момент тумблер переключился, и очки стали набирать только «Патриоты».

И здесь тоже не обошлось без сумасшедшего приема мяча в безнадежной ситуации. «Нью-Ингленд» перевел игру в овертайм и там выиграл, оформив величайший камбэк в истории американского футбола. Обычно фанаты европейского футбола в качестве одного из самых крутых матчей вспоминают финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Так вот, если провести аналогию, представьте, что «Ливерпуль» отыгрался не с 0:3, а с 0:5.

Свергнув бейсбол, американский футбол забрал себе самую дорогую рекламу в мире

В 1955 году только в половине домохозяйств в Америке были телевизоры. К 1967 году телевидение захватило практически всю страну — 93% домохозяйств. Как раз в этот период НФЛ переживала стремительный рост.

Во-первых, американский футбол с его паузами по своей структуре больше подходил телевидению, чем бейсбол.

Во-вторых, НФЛ как единый организм могла продавать телеканалам права на трансляцию матча одним пакетом, что давало огромное преимущество перед разрозненными университетами и студенческими конференциями. Это позволило профессиональному футболу отодвинуть родственного и куда более популярного тогда конкурента — студентов.

В-третьих, помогла внутренняя конкуренция. Когда чемпионский матч НФЛ 1958 года посмотрели 45 миллионов человек, целый ряд бизнесменов захотел войти в футбольный бизнес. Они в итоге и составили лигу АФЛ.

Соперничество двух лиг вызвало дополнительный ажиотаж у зрителей. К тому же, пытаясь отвоевать свое место под солнцем, АФЛ изменила некоторые правила, что положительно сказалось на зрелищности игры. При объединении эти правила были сохранены в обновленном виде.

Матчи НФЛ было удобно смотреть в компании и обсуждать на следующий день. В 1972 году американский футбол по популярности обошел бейсбол и с тех пор назад не оглядывался. А через год произошло еще одно знаковое событие — скандальный рекламный ролик крема для бритья от Madison Avenue во время Супербоула.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7ClijtnPkfU?si=BgR8LibjzJqYgeiK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На экране появлялся самый узнаваемый игрок НФЛ Джо Нэмет и говорил двусмысленную фразу: I"m so excited, I'm going to get creamed. После этого в кадре появлялась актриса и секс-символ Фара Фасетт (известная по сериалу «Ангелы Чарли») и начинала втирать квотербеку крем для бритья.

Рекламу нещадно критиковали и ругали, но эффект сработал — продажи продукта взлетели. Остальные рекламодатели быстро сообразили, что, а главное, когда нужно показывать Америке.

Компании готовы были дорого заплатить за то, чтобы показать свой продукт самой крупной аудитории за год, поэтому закладывали под Супербоул самые лучшие и смелые идеи, а телеканалы с каждым годом брали все больше денег.

В этом году показать 30-секундный ролик стоит 7 миллионов долларов. В самом первом Супербоуле 1967 года такое удовольствие обходилось в 44 тысячи долларов. Сейчас одна секунда стоит почти в 5 раз больше.

И речь не только об осязаемых продуктах, которые ты можешь пойти и купить сразу по окончании футбольного матча. Эксклюзивные и ранее не виденные трейлеры самых ожидаемых фильмов или сериалов заняли свою нишу.

Поэтому из далекого космоса Супербоул похож на этакий пробник поп-культуры, это суперприложение в мире спорта и развлечений — три человека с абсолютно разными интересами могут найти свои причины в этот вечер оказаться у телевизора.

Традиция обливать тренера чемпионской команды изотоником тоже отсюда

Видели когда-нибудь, как после победы в финале тренера чемпионов обливают какой-то цветной жидкостью? Она называется Gatorade — это изотоник, который налит в бочки и располагается прямо на бровках играющих команд.

28 октября 1984 года защитник «Нью-Йорк Джайентс» Джим Берт после победы над двукратными действующими чемпионами «Вашингтон Редскинс» взял да и опрокинул бочку с изотоником на своего тренера Билла Парселлса. Тем самым игрок отомстил специалисту за изнуряющие тренировки — в течение 45 минут подряд Берт обязан был поднимать с пола 9-килограммовую гантель.

Главный тренер «Нью-Йорк Джайентс» Билл Парселлс | Источник: AP 2023

Затем у Берта это вошло в привычку. Вместе с лайнбекером Харри Карсоном они стали обливать тренера после каждой победы, включая Супербоул по итогам сезона-1986. Именно тогда веселый внутряк стал превращаться в общую традицию и переползать в другие виды спорта.

Причем комментатор CBS Джон Мэдден (в честь него названа серия видеоигр) в конце матча даже графическими стрелками обводил бочку с напитком. За бесплатную рекламу Gatorade прислал ему сертификат на тысячу долларов в магазин одежды.

«Дети в Африке уверены, что “Баффало” — четырехкратные чемпионы». НФЛ уже давно открыла портал в альтернативную реальность

Когда в прошлом году на стадионе «Стейт Фарм» в воздух взмыли тысячи конфетти, возвещая о новоявленном чемпионе «Канзас-Сити Чифс», футболисты на поле стояли уже переодетыми в футболки и кепки с надписью: «Чифс» — чемпионы Супербоула LVII. В руках у них были символические выпуски газет с аналогичным утверждением.

Но раз чемпионская сувенирка делается заранее, значит были приготовлены и футболки с надписью: «Филадельфия Иглс» — чемпионы Супербоула LVII. А куда они делись?

Для этих девочек «Нью-Ингленд Пэтриотс» все-таки завершили идеальный сезон | Источник: Telegram & Gazette

Нереализованную продукцию сбывают, прежде всего, в беднейшие страны Африки и Латинской Америки в качестве благотворительности. Кое-что можно найти и в секонд-хендах вдалеке от Соединенных Штатов. Например, у меня есть худи, подтверждающее, что прошлый Супербоул выиграли именно «Иглс» — приятель увидел на рынке в Грузии (не в Джорджии). С официальными бирками НФЛ и Fanatics.

Но если для меня это просто ценный артефакт, то для кого-то, если задуматься, это элемент, искажающий реальность. Тем самым бедным детям в Африке и Латинской Америке, скорее всего, было не важно, что значит доставшаяся им футболка. Но представляете, если среди них все-таки были мальчишки, которых заинтересовали эти пестрые логотипы и необычные названия?

Кто-то из них мог жить в полной уверенности, что «Баффало Биллс» — одна из сильнейших команд по американскому футболу, ведь в начале девяностых она выиграла Супербоул целых 4 раза подряд (а на самом деле — четыре раза подряд проиграла в финале).

В конце концов, это лишний повод использовать римские цифры

Как часто вы используете римские цифры? Когда спорите с другом, что показывали на пальцах купить не две бутылки пива, а пять? Даже историки в интернете, обсуждая древность, ленятся переключать раскладку и используют арабские. Так откуда этот пафос в нумерации Супербоулов?

Мяч по американскому футболу с логотипом предстоящего Супербоула | Источник: Reuters

На самом деле, это еще одна иллюстрация, как в НФЛ любят смотреть и планировать на десятилетия вперед. В лиге прикинули, что когда дело дойдет до 70-го Супербоула, то его начнут путать с тем, что прошел по итогам сезона-1970. И чем дальше, тем больше это будет становиться проблемой.

Поэтому все финалы получили римские цифры. Кроме одного. Тот, что прошел в 2016 году, официально назывался Super Bowl 50. Официальной причиной называли желание особым образом подчеркнуть юбилей.

Были даже информационные вбросы, мол, дальше будут использоваться арабские цифры. А фишка в том, что арабское число 50 обозначает римская L, а L для американца, когда дело касается обсуждения спорта, означает одно: лузер, поражение. Чтобы не делать Супербоул лузерским, для него сделали исключение.