Сын за отца, Господин Ненужный и мужик, победивший рак. За кого из «Сан-Франциско» хочется поболеть в Супербоуле

В ночь с воскресенья на понедельник в Супербоуле-2024 сойдутся две команды — «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс».

Нарративы первых звучат куда громче: действующие чемпионы, стоящие на пороге династии. Патрик Махоумс преследует Тома Брэди, ступая по дорожке, вымощенной желтым кирпичом. Трэвис Келси может подарить чемпионский перстень Тейлор Свифт, хотя, возможно, она ждет от него чуточку иное ювелирное украшение. Про них мы уже рассказывали.

Но неправильно представлять себе «Фотинайнерс» в качестве персонажа второго плана или злодея, который обязательно должен проиграть.

Хотя поражения действительно стали присущи современному «Сан-Франциско» — три Супербоула мимо за последние 11 лет — тут можно найти сразу несколько интересных человеческих историй.

Пусть эти имена обретут для вас полноценный образ.

Брок Парди пришел в статусе Господина Ненужного. Он решил главную проблему «Сан-Франциско», но о его реальном уровне спорят до сих пор

Спросите двух разных поклонников американского футбола, что из себя представляет квотербек Брок Парди, и получите два разных ответа. Первый скажет вам, что вообще-то речь идет о парне, которому стоило вручить MVP по итогам регуляного сезона. Второй повторит цитату Кэма Ньютона — он едва ли даже в своей команде входит в топ-10 игроков. Как так может быть?

Обладателя самого детского лица среди всех убийц на футбольном поле выбрали под самым последним номером на драфте НФЛ в 2022 году. Он играл за не самый престижный колледж Айова Стейт, не был похож на атлета и обладал не самым убедительным по силе броском.

Последний выбранный на драфте игрок получает шутливое прозвище Mr. Irrelevant (Господин Ненужный) и путевку в Диснейленд — такова старая футбольная традиция. Обычно Господа Ненужные попадают под отчисление еще до наступления дебютного сезона. Брок, мягко говоря, задержался подольше.

В сезон-2022 он входил третьим по счету квотербеком «Сан-Франциско». Стартовым был Трей Ленс, выбранный под общим третьим номером на драфте-2021. Он получил травму уже во второй игре и выбыл до конца сезона. На поле вышел опытный Джимми Гаропполо — с ним «Фотинайнерс» уже играли в Супербоуле, но в какой-то момент уперлись в потолок возможностей квотербека и стали искать что-то лучше. Красавчик Джимми продержался еще 11 недель, после чего выбыл с травмой стопы.

Парди вышел и стал выглядеть на поле очень уверенно. Рассказывая о достоинствах и недостатках молодых квотербеков, скауты обычно пытаются мысленно провести все характеристики через мясорубку НФЛ, где требования гораздо жестче, чем в студенческом футболе. Брока выбрали так низко, потому что он должен был многое потерять при переходе в профессионалы. А он не потерял — напротив, его спокойствие и умение играть под давлением оказались недооценены.

Пускай Патрик Махоумс гонится за рекордами Брэди, но именно Парди своей карьерой повторяет историю великого андердога: хилый, упущенный всеми из виду, получил шанс из-за травмы товарища и воспользовался им. Близок к победе в Супербоуле.

При этом ведь и Брэди далеко не сразу стал лучшим квотербеком лиги. Первые три чемпионских перстня он надел на руку, действуя в роли так называемого гейм-менеджера, то есть, как в анекдоте: «Ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй».

Это не значит, что его заслуги в первых чемпионских титулах нет — напротив, новичок поражал своим хладнокровием, но бостонский Кларк Кент примерил плащ Супермена только в 2007 году. И больше с ним не расставался.

От Парди требуют многого уже сейчас, на неполный второй сезон в лиге. Совершенно правы те, кто говорят, что вокруг Брока собрано огромное количество плеймейкеров в нападении. Парди не играет первую скрипку, насколько это вообще возможно, когда ты квотербек. Но не фальшивить тоже надо уметь, особенно в плей-офф.

И, кроме того, многие резко позабыли, что в прошлогоднем финале конференции, когда сказка о гадком утенке только разворачивалась у нас на глазах, Парди получил очень неприятную травму локтя.

«Фотинайнерс» тогда остались вообще без здоровых квотербеков и капитулировали перед «Иглс», но возникло беспокойство из-за долгосрочных последствий травмы. Тренерский штаб не был уверен, что Парди успеет восстановиться к началу сезона и даже подумал… о приглашении Брэди. Слава богу, не срослось. Или, наоборот, срослось. У Парди.

Трогательный нюанс: как игрок, выбранный последним на драфте, Парди получает по контракту сущие копейки (3,76 млн долларов за 4 года. Махоумс, например, в среднем только за сезон получает 45 млн). Ни одна команда не платит так мало квотербекам, как «Фотинайнерс». Брок настолько обычный парень, что ему приходится снимать жилье в городе вместе с одноклубником — одному просто не потянуть.

Десятый в списке лучших игроков своей команды? В НФЛ действует суровая правда: на словах ты MVP, а без перстня — Дэн Марино. Спросите у болельщиков, предпочтут ли они иметь в составе MVP или того, кто принесет им долгожданный приз Ломбарди. На этот счет вы не получите разных мнений.

Кайл Шенахен — гений нападения, которому не хватает титула для того, чтобы выйти из тени отца

Кумовство и блат — очень популярные истории в НФЛ. Отцы тащат своих сыновей в тренерский штаб (хотя в «Цинциннати Бенгалс» только что произошло наоборот), один брат рекомендует генменеджера другому, все берут на работу тех, кого знают, и так до бесконечности.

Нынешний главный тренер «Сан-Франциско» Кайл Шенахен несколько лет работал под руководством своего именитого отца. Майк Шенахен к тому моменту выиграл два Супербоула с «Денвер Бронкос» вместе с легендарным квотербеком Джоном Элвеем.

На следующем месте работы — в «Вашингтон Редскинс» — дела пошли хуже, и отца выставили вместе с сыном. Наслушавшись, что он занимает не свое место, и после многочисленных препирательств с отцом, Кайл пошел своей карьерной дорогой.

В 2016 году мир американского футбола признал в Кайле Шенахене достойного представителя фамилии. Нападение «Атланты», над которым он работал, стало самым результативным в лиге, прежде хороший-квотербек-но-не-орел Мэтт Райан завоевал первую и единственную награду MVP, а «Фэлконс» дошли до Супербоула. Там было эпичное поражение от «Пэтриотс», но к тому моменту уже было понятно, что Шенахен возглавит «Сан-Франциско».

После пары лет разгона Шенахен построил стабильного претендента на чемпионский титул. За последние 5 лет «Фотинайнерс» 4 раза доходили до финала конференции (в сезоне-2020 команду сразила просто какая-то аномальная эпидемия травм, над базой клуба впору было чумной флаг поднимать). Одна проблема — все 4 раза «Сан-Франциско» проигрывал чемпионам.

Вот и сейчас нападение команды выглядит настоящей головной болью для любого координатора защиты. Играть против «Сан-Франциско» все равно что отвечать на вопрос: какой глаз тебе выбить, правый или левый. Потому что какой-нибудь выбьют обязательно. Шенахен в очередной раз создал великолепную систему. Но прогонять ее придется через оператора, который обожает эти системы ломать.

Кристиан Маккэффри — универсальный солдат, которого обменяли из гиблой команды

Итак, в «Сан-Франциско» и до 2022 года было много плеймейкеров, но по ходу прошлого сезона руководство клуба подготовило блокбастерный обмен. Из «Каролины» забрали белого (уточнение, потому что это редкость) раннинбека Кристиана Маккэффри, отдав суммарно 4 выбора на драфте.

В уровне и потенциале Маккэффри сомнений не было, это однозначный топ. Смущала история травм — за предыдущие два сезона футболист отыграл 10 матчей из 32 возможных. Однако риск себя полностью оправдал — Кристиан стал самой сильной и в без того впечатляющей колоде карт.

Маккэффри — настоящий универсал, два игрока в одном: раннинбек и ресивер. Что еще круче, у «Сан-Франциско» есть парень по имени Дибо Сэмюел. И если Кристиан — раннинбек, который может быть ресивером, то Дибо — ресивер, который может быть раннинбеком. Это позволяет Шенахену создавать тактические головоломки для соперников и играть в шахматы, пока остальные играют в шашки.

В этом году Маккэффри набрал 2,023 суммарных ярда и получил приз лучшему игроку в нападении, и многие поворчали, что могли бы вручить MVP. Это автоматически делает Кристиана лучшим в очень футбольной семье. Старший брат Макс эпизодически играл в «Сан-Франциско» до 2019 года, младший брат Дилан играет квотербеком за университет Северного Колорадо, а самый младший Люк — ресивером за университет Райса.

Но главное — это отец. Эд Маккэффри выигрывал Супербоул вместе с Майком Шенахеном в «Денвер Бронкос». Недавно Эд выложил в соцсетях ролик, на котором на него орет главный тренер, а рядом ходит совсем еще юный Кайл Шенахен. Вот уж действительно яблочко от яблони.

В НФЛ не любят кикеров, особенно тех, кого выбрали высоко на драфте. Позвольте представить, Джейк Муди

Кикер — одна из самых неблагодарных профессий в НФЛ. Делаешь свою работу — никто про тебя не вспоминает. Но стоит допустить ошибку… Не важно, как играла защита весь матч или сколько перехватов бросил квотербек, если кикер не забил филд-гол на последних секундах — он виновник № 1.

Со стороны кажется, что в пробитии по мячу нет ничего сложного. Особенно в сравнении с тем, какие чудеса акробатики и атлетизма демонстрируют представители других позиций. Поэтому кикеров очень редко выбирают на драфте, обычно подписывают как назадрафтованных агентов. И если команда тратит драфт-пик на кикера, то на него сразу оказывается дополнительное давление.

Можно вспомнить Роберто Агуайо. В 2016 году «Тампа-Бэй» увидела в нем лучшего кикера поколения и выбрала несчастного парня аж во втором раунде, заставляя болельщиков крутить пальцем у виска. Дебютный сезон Агуайо закончил с худшей реализацией ударов среди всех кикеров НФЛ.

В регулярном сезоне он больше не играл, постоянно проваливаясь в тренировочных лагерях или предсезонке. Карьера закончилась по сути за год, высокий драфт-пик был спущен в унитаз.

И вот «Фотинайнерс» перед весенним драфтом оказались в ситуации, когда у них не было выборов в первых двух раундах (из-за обменов) и не было кикера, потому что ветеран уже выработал свой ресурс. Делать нечего, так складываются обстоятельства, и в третьем раунде клуб забирает Джейка Муди. С соответствующей реакцией общественности — сомнительно, но оукэй.

Муди, конечно, не Агуайо, но и очень успешным его дебютный сезон тоже не назовешь: 21 забитый филд-гол из 26. Как признался прессе Кайл Шенахен, когда кикер отправляется бить по воротам, тренер просто молится. Судьбу равных чемпионских матчей в истории нередко предопределяли кикеры, и здесь кажется, что у «Чифс» есть преимущество — ветеран Харрисон Баткер действует предельно спокойно.

Каждый раз, когда на поле будет выходить Джейк Муди и отмерять шаги в сторону перед ударом по мячу, молитесь вместе с Шенахеном. Ему понадобится вся помощь, которая только может быть.

Трент Уильямс пять лет назад не знал, сможет ли дальше играть — у него была опухоль в голове

Чтобы оценить важность позиции тэкла нападения, можно посмотреть фильм «Невидимая сторона» с Сандрой Буллок. Суть в том, что за всю игру вы вряд ли обратите внимание на больших блокирующих мужиков в линии. Мяч может избегать их рук на протяжении всей профессиональной карьеры. Их задача — оберегать квотербека от защитников или же создавать свободные коридоры для бегущего.

Но одного парня все-таки стоит запомнить. Трент Уильямс играет в НФЛ столько же, сколько я смотрю НФЛ — с 2010 года. Он был выбран на драфте высоко (4-й общий номер) и быстро стал оправдывать возложенные авансы. За всю карьеру он лишь трижды не попал в Матч звезд по итогам сезона — в первые два года, когда еще только учился, и в 2019 году.

Весной 2019-го в голове Уильямса обнаружили редкую опухоль — дерматофибросаркому. Провели операцию, рак вырезали, но на протяжении нескольких недель нельзя было сказать с уверенностью, сможет пациент вернуться в футбол или нет.

Злой на весь мир Уильямс стал разбираться в истории своей болезни и выяснил, что впервые ее обнаружили врачи его команды «Вашингтон Редскинс» еще в 2013 году, но сказали, что ничего серьезного там нет.

После этого Уильямс твердо решил, что покинет клуб, в котором его едва не довели до катастрофической ситуации. Когда прошел дедлайн на обмены, то игрок отказался выходить на поле, сославшись на то, что после операции шлем причиняет боль голове. Через год «Вашингтон» отпустил одного из самых лучших игроков в своей истории (это не частное мнение — в 2022 году Уильямса добавили в соответствующий список).

Так Уильямс оказался в «Сан-Франциско», команде, которая на тот момент только что проиграла Супербоул. И в этом клубе он вновь обрел любовь к игре, оставив позади гнев и страх.

Мы знаем немало примеров, когда лучшие на своих позициях игроки проводят карьеры от начала и до конца, не получив даже шанс побороться за титул. Трент Уильямс был близок к потере всего, но все же именно сейчас, в 35 лет, попал в Супербоул. Вы не вспомните про него во время матча, но очень может быть, что вспомните сразу по его окончании.