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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дрейк поставил более миллиона долларов на победу «Канзас-Сити» в Супербоуле LVIII

Рэпер Дрейк поставил 1,150 миллиона долларов на победу «Канзас-Сити» над «Сан-Франциско» в Супербоуле LVIII.

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Источник: Reuters

В соцсети музыкант опубликовал скриншот ставки с коэффициентом 2,04. В случае победы канадец получит 2,346 миллиона долларов.

«Не могу поставить против “свифтиз”», — написал Дрейк.

В США «свифтиз» (по-английски — Swifties. Прим. «СЭ») называют фанатов кантри-певицы Тэйлор Свифт.

В прошлом году фанаты НФЛ стали так именовать «Канзас-Сити», после того как игрок «Чифс» Трэвис Келси начал встречаться с американской певицей.

Супербоул LVIII состоится 11 февраля на «Эллиджент-Арене» в городе Пэрэдайз (штат Невада). В шоу во время перерыва выступит американский певец Ашер.

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