Дрейк поставил более миллиона долларов на победу «Канзас-Сити» в Супербоуле LVIII

В соцсети музыкант опубликовал скриншот ставки с коэффициентом 2,04. В случае победы канадец получит 2,346 миллиона долларов.

«Не могу поставить против “свифтиз”», — написал Дрейк.

В США «свифтиз» (по-английски — Swifties. Прим. «СЭ») называют фанатов кантри-певицы Тэйлор Свифт.

В прошлом году фанаты НФЛ стали так именовать «Канзас-Сити», после того как игрок «Чифс» Трэвис Келси начал встречаться с американской певицей.