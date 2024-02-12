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14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
07:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Канзас-Сити» стал первой командой за 19 лет, которой удалось выиграть Супербоул два раза подряд

Сегодня «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» в овертайме со счетом 25:22.

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Источник: Reuters

В последний раз выиграть два Супербоула подряд удавалось «Нью-Ингленду» — в 2003 и 2004 годах.

Также для команды это третье чемпионство за последние пять лет — она выигрывала Супербоул в сезоне-2022/23 и 2019/20.

Всего у «Канзас-Сити» четыре победы в Супербоуле в истории — первая случилась в 1969 году.

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