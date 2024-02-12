«Канзас-Сити» стал первой командой за 19 лет, которой удалось выиграть Супербоул два раза подряд
Сегодня «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» в овертайме со счетом 25:22.
Сегодня «Канзас-Сити» обыграл «Сан-Франциско» в овертайме со счетом 25:22.
В последний раз выиграть два Супербоула подряд удавалось «Нью-Ингленду» — в 2003 и 2004 годах.
Также для команды это третье чемпионство за последние пять лет — она выигрывала Супербоул в сезоне-2022/23 и 2019/20.
Всего у «Канзас-Сити» четыре победы в Супербоуле в истории — первая случилась в 1969 году.
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