«Канзас-Сити» выиграл невероятный Супербоул в Лас-Вегасе. Настоящая спортивная драма

Во время награждения у Махоумса (по уровню таланта и роли на поле это, если угодно, Лионель Месси от американского футбола, хотя внешне и повадками он больше напоминает Килиана Мбаппе) спросили: мол, вы все три раунда плей-офф до Супербоула были андердогами. На что тот ответил: «Нет, чувак, это не так. Мы — “Канзас-Сити Чифс”, мы никогда не можем быть андердогами». И эта запредельная уверенность в себе и позволяет им так доминировать. И показательно, что после каждого титула они поют знаменитый хит Beastie Boys «We gotta fight for our right to party» — «Мы будем драться за наше право веселиться».