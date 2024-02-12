«Канзас-Сити» выиграл невероятный Супербоул в Лас-Вегасе. Настоящая спортивная драма

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Зачем про это вообще писать?

Полагаю, что этим вопросом задаются многие из тех, кто открыл этот материал (даже если чтобы просто поставить дизлайк). Не рассчитываю никого переубедить, но все же назову несколько причин.

Во-первых, даже если вы искренне не любите США и считаете их средоточием всего нехорошего, что только есть в мире, все равно полезно знать, чем живет и чем интересуется народ за океаном.

Во-вторых, Супербоул, как к нему ни относись, — одно из главных событий в мире спорта, за которым следят по всей планете. Как минимум — на уровне новостей. Игра в Лас-Вегасе транслировалась более чем в 150 странах мира на пяти континентах.

В-третьих, Супербоул давно вышел за рамки спорта и стал социокультурным феноменом. Люди включают трансляцию из-за музыкального шоу в перерыве — за 33 года, что оно проводится, на сцене выступили почти все главные мировые звезды: от Мадонны до Рианны и от U2 то Брюса Спрингстина. В этом году фронтменом был r’n’b-исполнитель Ашер (для него это уже второе появление на Супербоуле, но первое — сольно), и в США букмекерские конторы принимали ставки, какую композицию он споет первой.

А рекламные ролики, которые компании снимают специально для показа во время трансляции Супербоула, давно уже стали отдельным жанром в этой индустрии. И некоторые садятся к экранам только ради них, а не ради игры. В этом году в рекламных роликах для Супербоула засветились такие звезды как Арнольд Шварцнеггер, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, Джереми Реннер, и даже Дэвид и Виктория Бекхэмы.

В-четвертых, НФЛ — самая успешная и самая богатая спортивная лига мира. Журнал Forbes не один год составляет рейтинг самых дорогих команд мира, и, например, по итогам 2023 года в топ-50 — 30 клубов НФЛ (всего в лиге 32). Столько же было и в рейтинге-2022. Дальше идет традиционный футбол — семь клубов, НБА — шесть, МЛБ — три, «Формула-1» — две команды. В топ-10 — семь клубов НФЛ, а на первой строчке уже который год неизменные «Даллас Ковбойз», которых Forbes оценивает в 9 миллиардов долларов.

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Ладно, рейтинги — штука субъективная. Но основываются они, тем не менее, на вполне конкретных фактах. Например, на таком: в ближайшие 10 лет, до 2033 года, НФЛ заработает благодаря телевизионным контрактам как минимум 125,5 миллиарда долларов (или по 3,92 миллиарда на клуб).

Другой пример: в завершившемся сезоне-2023/24 телекорпорация NBC заплатила лиге 110 миллионов долларов за право показать один матч первого раунда плей-офф эксклюзивно на своем стриминговом сервисе Peacock. Еще раз — 110 миллионов долларов за одну игру. Причем на момент сделки, разумеется, не было понятно, какие команды там будут. NBC в итоге повезло с афишей — играли действующий чемпион «Канзас-Сити» и «Майами Дольфинс».

Средняя аудитория трансляции, по данным Nielsen, составила внушительные 23 миллиона человек. И это один из ответов на вопрос, зачем вещатели выкладывают такие деньги. Другой потрясает намного больше. Согласно отчету все той же компании Nielsen, из топ-100 популярных программ (имеется ввиду аудитория) на американском ТВ в 2023 году аж 93 — это матчи НФЛ. Плюс еще три — это студенческий футбол. Первые топ-20 — только трансляции НФЛ. Из неспортивных программ в топ-100 попали только обращение президента Джо Байдена к нации (21-е место), праздничный парад в честь Дня Благодарения (45-е место) и трансляция «Оскара» (60-е место).

Игрок «Канзас-Сити» Патрик Махоумс после победы

Причем эти показатели только растут. Пять лет назад в топ-100 самых популярных передач было 65 матчей НФЛ, в 2021-м — 75, в 2022-м — 82 (кстати, в топ-100 попали три трансляции с футбольного ЧМ-2022 в Катаре, при том что нет матчей МЛБ, НБА и НХЛ).

В общем, это действительно настоящий феномен и отмахиваться от него просто потому, что он американский, — глупо. Тем более что НФЛ продолжает экспансию в Европу: так, за пару дней до Супербоула было объявлено, что вслед за Англией и Германией игры регулярного чемпионата пройдут в Испании — в 2025 году в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

Так чем все закончилось?

«Канзас-Сити Чифс» обыграли «Сан-Франциско Фортинайнерс» в овертайме со счетом 25:22. Если совсем коротко о перипетиях матча, состоявшегося в Лас-Вегасе, то первые три четверти изобиловали ошибками и потерями, а защита доминировала над нападением. Однако последняя четверть компенсировала это с лихвой, подарив невероятную по напряжению концовку в лучших баскетбольных традициях. «Чифс» перевели матч в овертайм за шесть секунд до конца — 19:19, а уже в дополнительное время занесли победный тачдаун за три секунды до сирены — 25:22.

В итоге не особо зрелищная поначалу игра получилась эпической, помимо прочего, став седьмой по продолжительности в истории НФЛ.

Что все это значит?

Теперь про «Канзас-Сити» смело можно говорить, что это команда-династия, одна из величайших в истории североамериканского спорта в принципе. Их уже можно сравнить с баскетбольными «Чикаго Буллз» эпохи Майкла Джордана или хоккейными «Эдмонтон Ойлерз» времен Уэйна Гретцки.

Для «Чифс» это четвертый Супербоул и третий титул за последние пять лет (2020, 2023, 2024), плюс еще было поражение в финале-2021 от «Тампы-Бэй». Кроме того, «Канзас-Сити» стал первой за 20 лет командой (со времен «Нью-Ингленд Пэтриотс»), которая победила в двух Супербоулах подряд. Взять титул трижды подряд не удавалось еще никому в истории НФЛ, и на церемонии награждения лидеры «Чифс» Патрик Махоумс и Трэвис Келси говорили, что они собираются исправить это и сделать три-пит.

Если провести аналогии с более привычными для России видами спорта, то нынешний «Канзас-Сити» — это такой мадридский «Реал». Во второй половине 2010-х, при Зинедине Зидане, королевский клуб был не очень успешен на длинной дистанции, но зато непобедим в Лиге чемпионов, взяв три титула подряд (2016, 2017 и 2018). Еще более явно это проявилось весной 2022-го, когда в плей-офф «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» были как минимум не хуже, а по большей части и вовсе доминировали, но в самые нужные моменты «Реал» включался и побеждал — на опыте, на характере, на пресловутой чемпионской ДНК. Порой это было что-то труднообъяснимое.

Нынешние «Чифс» во многом похожи. Регулярный чемпионат прошли неровно, но в плей-офф преобразились. Сначала в матче, проходившим при температуре минус 22 градуса (это на термометре на момент начала игры, по данным сайтов с прогнозами погоды, ощущалось это как все минус 28) — это четвертая самая холодная игра в истории НФЛ, разобрались с «Майами». Но наиболее показательным был финал конференции с «Балтимором» — лучшей командой регулярного сезона — «Чифс» просто разобрали соперника по кирпичику, дав тому набрать всего 10 очков.

И в финале с «Сан-Франциско» к концу первой половины проигрывали 0:10, а потом 16:19 за 1.56 до конца, но все же спаслись. А потом дожали соперника.

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Во время награждения у Махоумса (по уровню таланта и роли на поле это, если угодно, Лионель Месси от американского футбола, хотя внешне и повадками он больше напоминает Килиана Мбаппе) спросили: мол, вы все три раунда плей-офф до Супербоула были андердогами. На что тот ответил: «Нет, чувак, это не так. Мы — “Канзас-Сити Чифс”, мы никогда не можем быть андердогами». И эта запредельная уверенность в себе и позволяет им так доминировать. И показательно, что после каждого титула они поют знаменитый хит Beastie Boys «We gotta fight for our right to party» — «Мы будем драться за наше право веселиться».

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И это в лиге, где в регулярном чемпионате всего 17 матчей, а каждый раунд плей-офф состоит из одной игры. Здесь нет сезона из 82 матчей и серий до четырех побед, как в НХЛ или НБА, где после одной осечки еще можно все исправить. Тут каждое поражение, случившееся из-за нелепой случайности, может стать роковым.

Кто был главным героем?

Однако главным героем завершившегося сезона стал не кто-то из игроков, тренеров или менеджеров, а певица Тейлор Свифт.

В сентябре 2023-го стало известно о ее романе с Трэвисом Келси — одним из лидеров «Канзас-Сити». 34-летний игрок — значительная фигура в мире НФЛ (он, например, девять раз попадал на матч всех звезд лиги), один из лучших в своем амплуа в истории и в принципе довольно популярен. Например, несколько лет назад Келси, будучи действующим футболистом, принимал участие в реалити-шоу, которое называлось Catching Kelce («Поймать Келси») — девушки там соревновались в завоевании героя, и в конце должна была остаться одна. Вместе с братом Джейсоном (тоже профессиональным футболистом, который выступает в НФЛ за «Филадельфию») они в 2022 году запустили подкаст, в котором обсуждают новости лиги, матчи, свою игру, другие новости из мира спорта, иногда приглашая в гости знаменитостей. Проект быстро стал очень успешным, занимая первые строчки рейтинга на платформах типа Spotify или Apple.

Игрок «Канзас-Сити» Трэвис Келси и Тейлор Свифт

Однако популярность Келси не идет ни в какое сравнение с популярностью Свифт, которую журнал Time в 2023-м признал человеком года. Их роман стал настоящей золотой жилой для НФЛ и ее боссов, а спортивные медиа, даже самые серьезные, стали делать новости из серии «Свифт пришла на игру “Канзас-Сити” или “Мама Келси сходила в кинотеатр на “Taylor Swift: The Eras Tour” (фильм-концерт, посвященный суперуспешному туру певицы).

Когда «Канзас-Сити» вышел в финал, то одной из главных тем стала такая: Супербоул 11 февраля, а у Свифт 10 февраля — концерт в Японии. Успеет ли она попасть на матч? The Athletic, одно из самых авторитетных спортивных медиа Северной Америки, в итоге даже выпустил большой материал, посвященный логистике перемещений Свифт. Вывод был оптимистичный: все в порядке, она спокойно успеет на матч в том числе благодаря 17-часовой разнице во времени между Токио и Лас-Вегасом, которая играет в пользу поп-дивы.

Это может, конечно, показаться смешным и нелепым, но есть цифры и данные исследований:

— Согласно опросу, проведенному Seton Hall University, 20% американцев включают трансляции матчей НФЛ, потому что они или кто-то из их близких хочет посмотреть на Свифт, сидящую в ложе на стадионе;

— Согласно данным Nielsen, количество просмотров матчей НФЛ в завершившемся сезоне выросло на 7%, при этом на 8,1% выросло количество просмотров среди девочек-подростков от 12 до 17 лет (как раз аудитория Свифт);

— Матчи «Канзас-Сити» в полуфинале и финале конференции против «Баффало» и «Балтимора» соответственно собрали рекордную аудиторию — более чем 50 миллионов зрителей каждая;

— Согласно подсчетам Apex Marketing, ценность бренда НФЛ и конкретно «Канзас-Сити» выросла на 331,5 миллиона долларов;

— Продажи маек Келси подскочили на 400% (!) начиная с дня, когда Свифт впервые пришла на игру «Чифс»;

— Стоило Свифт засветить в трансляции браслет TNT на своей руке (расшифровывается как Taylor and Travis — Тэйлор и Тревис), как продажи небольшого ювелирного салона, который изготовил это украшение, выросли на 2000%.

Влияние Свифт на НФЛ уже сравнивают с влиянием, которое оказал на МЛС приезд Месси. При всех отличиях как лиг, так и фигур героев, есть довольно много схожих деталей. Например, как в истории с майками (а Месси побил рекорды Леброна Джеймса и Тома Брэди в первый день продаж). Или истории, аналогичной браслету — стоило Месси вскоре после переезда в Майами сходить в пиццерию и выложить это в соцсетях, как все ломанулись в это заведение заказывать такую же пиццу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240459&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь интересно, что НФЛ будет делать с той новой аудиторией и популярностью, которые они получили благодаря Свифт — и это тоже одна из главных тем.

Впрочем, кроме цифр и отчетов есть и по-настоящему милые моменты. За неделю до Супербоула состоялась церемония вручения премий «Грэмми», где Свифт была в числе лауреатов, получив, в частности, награду за лучший альбом года (это рекордная четвертая такая награда и по этому показателю она обошла таких людей, как Фрэнк Синатра и Стиви Уайндер). После чего Келси сказал, что «тоже хотел бы принести домой немного посуды». И сдержал обещание.