«Чифс» сравнялись по числу выигранных Супербоулов с «Пэкерс» и «Джайентс»
Выигранный сегодня Супербоул стал для «Канзас-Сити Чифс» четвертым в истории.
Выигранный сегодня Супербоул стал для «Канзас-Сити Чифс» четвертым в истории.
По этому показателю клуб сравнялся с «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Йорк Джайентс».
Больше призов Ломбарди у «Нью-Ингленд Пэтриотс» (6), «Питтсбург Стилерс» (6), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (5) и «Даллас Каубойс» (5).
«Чифс» выиграли 3 Супербоула за последние 5 лет. До этого они завоевывали главный трофей НФЛ по итогам сезона-1969.