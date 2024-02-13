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12:29 (мск), источник: Sports.Ru

«Чифс» сравнялись по числу выигранных Супербоулов с «Пэкерс» и «Джайентс»

Выигранный сегодня Супербоул стал для «Канзас-Сити Чифс» четвертым в истории.

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По этому показателю клуб сравнялся с «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Йорк Джайентс».

Больше призов Ломбарди у «Нью-Ингленд Пэтриотс» (6), «Питтсбург Стилерс» (6), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (5) и «Даллас Каубойс» (5).

«Чифс» выиграли 3 Супербоула за последние 5 лет. До этого они завоевывали главный трофей НФЛ по итогам сезона-1969.

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