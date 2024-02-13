«Чифс» сравнялись по числу выигранных Супербоулов с «Пэкерс» и «Джайентс»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

По этому показателю клуб сравнялся с «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Йорк Джайентс».

Больше призов Ломбарди у «Нью-Ингленд Пэтриотс» (6), «Питтсбург Стилерс» (6), «Сан-Франциско Фотинайнерс» (5) и «Даллас Каубойс» (5).