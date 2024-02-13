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12:28 (мск), источник: Sports.Ru

Махоумс обошел Мэннинга по числу пасовых тачдаунов в плей-офф

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс поднялся на 5-е место в истории НФЛ по числу пасовых тачдаунов в матчах плей-офф.

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Источник: Reuters

В Супербоуле Махоумс бросил 2 пасовых тачдауна. Теперь на его счету за карьеру 41 пасовый тачдаун в матчах на вылет.

Таким образом Махоумс обошел Пейтона Мэннинга, на счету которого 40 тачдаунов.

Опережают Махоумса Том Брэди (88), Джо Монтана (45), Аарон Роджерс (45) и Бретт Фарв (44).

В Супербоулах у Махоумса теперь 7 пасовых тачдаунов, по этому показателю он обошел членов Зала славы Стива Янга и Курта Уорнера.

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