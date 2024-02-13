Махоумс обошел Мэннинга по числу пасовых тачдаунов в плей-офф
Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс поднялся на 5-е место в истории НФЛ по числу пасовых тачдаунов в матчах плей-офф.
Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс поднялся на 5-е место в истории НФЛ по числу пасовых тачдаунов в матчах плей-офф.
В Супербоуле Махоумс бросил 2 пасовых тачдауна. Теперь на его счету за карьеру 41 пасовый тачдаун в матчах на вылет.
Таким образом Махоумс обошел Пейтона Мэннинга, на счету которого 40 тачдаунов.
Опережают Махоумса Том Брэди (88), Джо Монтана (45), Аарон Роджерс (45) и Бретт Фарв (44).
В Супербоулах у Махоумса теперь 7 пасовых тачдаунов, по этому показателю он обошел членов Зала славы Стива Янга и Курта Уорнера.