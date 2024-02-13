Глупые вопросы после Супербоула: развязка уникальна? чего Келси так орал на тренера? Махоумс — величайший? Отвечаем

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Супербоул LVIII выиграли «Канзас-Сити Чифс» — в овертайме у «Сан-Франциско Фотинайнерс» (25:22).

Мы собрали вопросы, которые остались по игре у не самых опытных зрителей, и ответили на них, чтобы закрыть все оставшиеся гештальты.

Махоумс решил исход игры за три секунды до конца овертайма. Это феерия или, в целом, так бывает регулярно, просто не в Супербоулах?

Эпичные концовки матчей — регулярная история для американского футбола в силу сложной структуры самой игры. Очки можно набирать разными способами, под конец игры становится важно управлять временем — все эти нюансы в совокупности увеличивают шансы на фееричный финиш.

И в Супербоулах такое тоже бывает. Если вспоминать, когда все решалось именно на последнем розыгрыше: девять лет назад «Сиэтл» стоял под зачеткой «Нью-Ингленда» за считанные секунды до конца. Тачдаун был очень вероятен, и тогда «Сихокс» защитили бы титул. Но Расселл Уилсон бросил перехват, и это вызвало бурю эмоций у всех зрителей.

Что же касается сегодняшнего Супербоула, то тут эпичность происходящего… была немножко преувеличена. У «Чифс» оставалось не три секунды, а гораздо больше времени.

Дело в том, что с недавних пор в НФЛ изменили правила овертайма. Раньше действовал так называемый режим sudden death — если команда заносила тачдаун в первом владении, то игра заканчивалась. Махоумс, например, так проиграл финал конференции Тому Брэди в своем дебютном сезоне. «Пэтриотс» первыми получили мяч и выиграли, не дав квотербеку «Чифс» даже подняться со скамейки.

Когда накопилась критическая масса таких инцидентов, правило изменили. Теперь у каждой команды есть одно гарантированное владение. «Фотинайнерс» забили филд-гол, а могли занести тачдаун, и у «Чифс» все равно было бы право на ответ. Если бы после этих двух владений счет оставался равным, тогда уже следующий набор очков был бы решающим.

Собственно, так тренер «Сан-Франциско» Кайл Шенахен и объяснил, почему он выбрал владеть мячом первым. Сейчас считается, что преимущество у отвечающей команды, ведь она будет знать, сколько очков ей требуется для победы — если соперник забил филд-гол, можно ответить тачдауном и выиграть; если соперник занес тачдаун и пробил реализацию, можно ответить тачдауном и двухочковой реализацией. Шенахен объяснил, что он хотел получить то самое третье владение в случае равенства.

Возвращаемся к тезису о гарантированном владении. Если бы «Чифс» не успели занести тачдаун за 3 секунды до конца овертайма, то они бы просто продолжили нападать во втором овертайме. Это как первая и вторая четверть, просто произошла бы смена сторон. У команды есть право на ответный драйв, и это право не ограничивается временем одного овертайма. Это новый нюанс, который не все знают даже среди опытных болельщиков, но это тот случай, когда незнание прибавило моменту торжественности.

У «Сан-Франциско» какая-то эпидемия травм на ровном месте. Это в порядке вещей или катастрофа для финала?

Да. В смысле, что это катастрофа для финала, но в порядке вещей для «Сан-Франциско». В НФЛ каждая команда может посетовать на травмы, но на «Фотинайнерс» прямо проклятье какое-то. Брок Парди стал в прошлом году стартовым квотербеком, потому что травмировались два его более статусных конкурента, но и сам выбыл в финале конференции. Весь сезон-2020 стал для «Сан-Франциско» сущим кошмаром, там сломались примерно все. И теперь сразу несколько травм в Супербоуле.

Конкретно вчерашняя череда травм не выглядит аномальной — так бывает, но в разрезе истории «Сан-Франциско» это продолжение злого рока. Ну, и газон в Лас-Вегасе визуально выглядел не очень здорово. Защитник Дре Гринлоу порвал ахилл, когда просто на этом газоне оступился.

«Чифс» выиграли два Супербоула подряд. Каковы шансы, что будет и третий?

Внутренний скептик говорит, что не будет. Защитить титул в НФЛ — это очень сложно. Все чемпионы обещают повторить на бис, но почти ни у кого не получается. До «Чифс» последними, кто смог выиграть Супербоул дважды, были «Пэтриотс» в начале нулевых. Три подряд не выигрывал никто.

Шансы напрямую зависят от того, останутся ли основные элементы успеха. Махоумс никуда не денется, вопрос только в здоровье (травму получить легко). Останутся ли главный тренер Энди Рид, координатор защиты Стив Спагноло, тайт-энд Трэвис Келси. С кадровой точки зрения кажется, что «Чифс» могут только прибавить, но здесь никогда не угадаешь. Шансы есть, но я бы скорее выбрал вариант — нет, не получится.

Тренера «Сан-Франциско» ругают за поражение. У него и правда репутация специалиста, который проваливается в самый ответственный момент?

Когда проигрываешь несколько Супербоулов, естественно, такая репутация приобретается. Особенно когда во всех матчах у твоей команды есть преимущество в счете минимум в 10 очков. Насколько это справедливо — другой вопрос.

Шенахен создал и поддерживает в боевом состоянии очень мощную команду. По ходу этого плей-офф «Фотинайнерс» несколько раз демонстрировали характер и отыгрывались. Им просто противостоял очень мощный и опытный соперник. Напомню, что до появления Махоумса в «Чифс» Энди Рид тоже имел репутацию специалиста, чьи команды проигрывают в самый важный момент.

Келси закончил игру без тачдаунов. А вообще сыграл полезно или провалился?

Келси — лидер Супербоула по приемам мяча (9) и ярдам на приеме (93), он не поймал всего одну передачу, которая летела в его адрес. Это хорошее и важное выступление. Трэвис вообще при очень посредственной регулярке выдал плей-офф на более привычном для себя высоком уровне.

А почему он позволил себе прилюдно бычить на своего тренера? Как-то непрофессионально выглядит. В чем там было дело?

У «Чифс» тяжело начиналась игра. В одном из эпизодов бегущий Айзея Пачеко потерял мяч, который подобрали «Фотинайнерс». Келси подлетел к тренеру, страстно доказывая, что это случилось потому, что его не было на поле. Мол, хватит меня морозить на бровке, я готов играть.

Сложно воспринимать такие эпизоды вне контекста. Если бы так сделал какой-нибудь новичок Раши Райс, это был бы настоящий скандал. Келси и Рид пришли в команду одновременно в 2013-м, у них особенные отношения. Тренер сказал, что ценит страсть своего игрока, и что тот просто застал его врасплох. Как я понял, через пару минут Келси вернулся и извинился — во всяком случае, они обнялись.

В разных командах по-разному выстраивается дистанция между тренером и игроками. В «Пэтриотс» Беличика такое трудно представить. Для «Чифс» произошедшее более нормальная ситуация. И, учитывая, сколько они всего выиграли, для них это работает.

Почему защита «Сан-Франциско» оставила игрока совсем одного во время победного тачдауна? Они что, слепые?

Нет, не слепые, просто «Чифс» грамотно сыграли комбинацию с тактической точки зрения. Когда футболисты обеих команд только выстроились, крайний в этой ситуации защитник № 7 Чарвериус Уорд следит за крайним же игроком нападения № 12 Микоулом Хардменом.

Когда Хардмен перед вводом мяча в игру начинает смещение в сторону, Уорд автоматически переключает внимание на следующего в линии — тайт-энда Трэвиса Келси. Однако Хардмен после ввода мяча в игру тут же возвращается обратно и выскакивает из-за спины Келси. Келси отвлекает на себя внимание Уорда, а Хардмен остается неприкрытым.

В прошлом Супербоуле «Чифс» разыгрывали аналоги такой комбинации. Это хорошее тактическое решение, оно идеально сыграно по таймингу.

Кикеры дважды за один матч поставили рекорд по дальности филд-гола в Супербоулах. Это аномалия? Или есть логика?

Если честно, я удивился, что 55-ярдовый филд-гол Джейка Муди, а затем и 57-ярдовый филд-гол Харрисона Баткера — это рекорды для Супербоула. Потому как для регулярки удары с 50+ норма, а рекорд — 66 ярдов.

Конкретно в этом матче сказалось, что защиты играли очень хорошо, и тренеры обеих команд понимали, что много возможностей набрать очки не будет. Плюс они доверяли своим кикерам, что тоже не всегда бывает.

«Чифс» заблокировали удар кикера на реализации, что по сути решило исход матча. Так ведь редко бывает? Это косяк кикера или защитник хорош?

Хотя заблокированные удары не встречаются каждую неделю, все равно это будничное явление для американского футбола. Муди провел неровный дебютный сезон, в этом матче был хорош, но конкретно в этом эпизоде мне показалось, что удар получился слишком низким.

При исполнении удара нужно оценить несколько элементов: снэп (откидка мяча назад) была ок, холдер (тот, кто устанавливает мяч на земле) отработал ок, линия блокирующих не дала защитникам прорваться — здесь виноватых не найдешь. Защитник исполнил свою работу, как и должен был, но если бы мяч сразу после удара полетел выше, то все прошло бы хорошо. Я бы назвал это технической ошибкой Муди.

«Фотинайнерс» занесли тачдаун, когда пас отдал не квотербек. Такое вообще часто случается?

Опять же, опытного зрителя американского футбола этим не увидишь, но такие эпизоды случаются нечасто. Прежде всего потому, что такие розыгрыши должны быть сюрпризом для соперника. «Фотинайнерс» за весь сезон ни разу не играли такую комбинацию, именно поэтому «Чифс» не смогли к ней подготовиться.

Все тактические тенденции и привычки оппонента тщательно изучаются огромным штабом специалистов. Порой можно предугадать развитие розыгрыша, просто внимательно посмотрев, как становится тот или иной футболист — использование чужих паттернов поведения дает колоссальное преимущество. Соответственно, оппонента надо удивлять редким розыгрышем, но этот розыгрыш нужно успеть отработать, чтобы не перехитрить самого себя.

Махоумс теперь уже величайший? Или надо выиграть три Супербоула подряд, чтобы таким стать? А может это вечный спор, который не разрешить?

Как говорил сам Махоумс перед матчем, он еще даже не прошел половину пути в плане преследования Брэди по титулам. Я не большой поклонник мерить квотербеков по числу командных побед, но в глазах общественности до статуса величайшего Патрику еще далеко.

Скажем так: он уже гарантировал себе место в Зале славы. На этапе первых шести сезонов в карьере он выступил лучше Брэди как в плане командных достижений (по три перстня у каждого, но можно же еще посчитать финалы конференций, победы в дивизионах и так далее), так и в плане индивидуальных. Конечно, со всеми оговорками, что Брэди начинал играть совсем в другую эпоху, когда футбол был значительно менее пасовым.

Махоумс — величайший квотербек своего времени. Но чтобы стать таковым за всю историю НФЛ, не хватит и выигранного в следующем году Супербоула.