Супербоул LVIII собрал рекордные рейтинги в истории американского телевидения

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По подсчетам Nielsen и Adobe Analytics, в среднем трансляцию Супербоула в каждый момент времени смотрели 123.4 млн человек на телевизионных и стриминговых платформах.

Это на 7% больше, чем в прошлом году, когда матч «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс» смотрели в среднем 115.1 млн человек.

Также был побит рекорд по числу телезрителей в США, которые посмотрели матч хотя бы некоторое время — 202.4 млн. В прошлом году таковых было 183.6 млн.