Супербоул LVIII собрал рекордные рейтинги в истории американского телевидения
Прошедший Супербоул, в котором принимали участие «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс», установил новый рекорд по числу телезрителей в США за всю историю.
Прошедший Супербоул, в котором принимали участие «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс», установил новый рекорд по числу телезрителей в США за всю историю.
По подсчетам Nielsen и Adobe Analytics, в среднем трансляцию Супербоула в каждый момент времени смотрели 123.4 млн человек на телевизионных и стриминговых платформах.
Это на 7% больше, чем в прошлом году, когда матч «Канзас-Сити Чифс» — «Филадельфия Иглс» смотрели в среднем 115.1 млн человек.
Также был побит рекорд по числу телезрителей в США, которые посмотрели матч хотя бы некоторое время — 202.4 млн. В прошлом году таковых было 183.6 млн.
Матчи плей-офф НФЛ в прошедшем сезоне в среднем смотрели 38.5 млн телезрителей, матчи регулярного сезона — 17.9 млн.