Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
53
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Лада
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Миннесота
35
Хоккей. НХЛ
14.02
Баффало
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.02
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
14.02
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
14.02
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
14.02
Оттава
Коламбус
Хоккей. НХЛ
14.02
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Сиэтл
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Калгари
20
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Аризона
53
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
14:03 (мск), источник: Sports.Ru

«Поговорим, когда у него будет 33% от моих титулов». Комментатору припомнили слова о Махоумсе

Интернет всё помнит.

Наверх
«Поговорим, когда у него будет 33% от моих титулов». Комментатору припомнили слова о Махоумсе | Источник: Sports.Ru

После победы «Чифс» в Супербоуле внезапно целый ряд приветов в соцсетях получил… Трой Эйкмен, бывший квотербек «Даллас Каубойс», последние 20 лет работающий в качестве комментатора.

В сентябре 2019 года региональный аккаунт издания The Athletic в Канзас-Сити опубликовал твит: «Патрик Махоумс бросил 36% от пасовых тачдаунов Троя Эйкмена за карьеру всего за 8% от его игр».

Эйкмен увидел этот твит, оскорбился и ответил: «Поговорим, когда у него будет 33% от моих выигранных Супербоулов».

Как вы понимаете, этот твит очень плохо состарился. Эйкмен за карьеру выиграл 3 Супербоула. Мало того, что Махоумс по итогам сезона-2019 набрал те самые 33% титулов, так теперь и вовсе с ним сравнялся.

Твит Эйкмена получил вчера кучу новых ответов в духе:

«У Патрика Махоумса теперь 132% пасовых тачдаунов Троя Эйкмена и 100% его Супербоулов за 58% его игр». «Махоумс готов поговорить». «Дзынь-дзынь». «Теперь у него 100% твоих титулов».

Причём изначальный наброс в отношении Эйкмена был не совсем справедлив — он играл в совершенно другую эпоху, когда футбол был выносным. Но в то же время Эйкмен сам виноват, что не сдержался и стал мериться с юношей титулами. Уж насколько у Брэди ещё есть преимущество, но он в таких высказываниях осторожнее.

Станислав Рынкевич

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь