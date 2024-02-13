«Поговорим, когда у него будет 33% от моих титулов». Комментатору припомнили слова о Махоумсе | Источник: Sports.Ru

После победы «Чифс» в Супербоуле внезапно целый ряд приветов в соцсетях получил… Трой Эйкмен, бывший квотербек «Даллас Каубойс», последние 20 лет работающий в качестве комментатора.

В сентябре 2019 года региональный аккаунт издания The Athletic в Канзас-Сити опубликовал твит: «Патрик Махоумс бросил 36% от пасовых тачдаунов Троя Эйкмена за карьеру всего за 8% от его игр».

Эйкмен увидел этот твит, оскорбился и ответил: «Поговорим, когда у него будет 33% от моих выигранных Супербоулов».

Как вы понимаете, этот твит очень плохо состарился. Эйкмен за карьеру выиграл 3 Супербоула. Мало того, что Махоумс по итогам сезона-2019 набрал те самые 33% титулов, так теперь и вовсе с ним сравнялся.

Твит Эйкмена получил вчера кучу новых ответов в духе:

«У Патрика Махоумса теперь 132% пасовых тачдаунов Троя Эйкмена и 100% его Супербоулов за 58% его игр». «Махоумс готов поговорить». «Дзынь-дзынь». «Теперь у него 100% твоих титулов».

Причём изначальный наброс в отношении Эйкмена был не совсем справедлив — он играл в совершенно другую эпоху, когда футбол был выносным. Но в то же время Эйкмен сам виноват, что не сдержался и стал мериться с юношей титулами. Уж насколько у Брэди ещё есть преимущество, но он в таких высказываниях осторожнее.