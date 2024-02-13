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14:49 (мск), источник: Sports.Ru

Чемпионский парад «Чифс» пройдет в День святого Валентина

Парад в честь победы «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле LVIII состоится в Канзас-Сити 14 февраля.

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Проезд по улицам города начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск) и займет примерно полтора часа. После этого игроки и тренеры обратятся к болельщикам.

Мэрия города ожидает большое число болельщиков на параде в связи с аномально теплой погодой в Канзас-Сити (15−20 градусов по Цельсию) и потенциальном участии Тейлор Свифт.

«Чифс» выиграли Супербоул во второй раз подряд и в третий раз за последние 5 лет.

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