Чемпионский парад «Чифс» пройдет в День святого Валентина

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Проезд по улицам города начнется в 11:00 по местному времени (19:00 мск) и займет примерно полтора часа. После этого игроки и тренеры обратятся к болельщикам.

Мэрия города ожидает большое число болельщиков на параде в связи с аномально теплой погодой в Канзас-Сити (15−20 градусов по Цельсию) и потенциальном участии Тейлор Свифт.