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15:25 (мск), источник: Sports.Ru

«Питтсбург» отчислил троих футболистов, включая квотербека Митчелла Трубиски

Клуб НФЛ «Питтсбург Стилерс» объявил об отчислении троих футболистов: линейного нападения Чуквумы Окорафора, пантера Прессли Харвина и квотербека Митчелла Трубиски.

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Источник: AP 2023

Их отчисление позволит «Питтсбургу» сэкономить $13 млн под потолком зарплат.

Учитывая, что Мейсон Рудолф выходит на рынок свободных агентов, единственным квотербеком «Стилерс» с действующим контрактом остается Кенни Пикетт.

Трубиски провел в «Питтсбурге» два сезона и сыграл в стартовом составе в 7 матчах (2 победы, 5 поражений). Он бросил 8 тачдаунов при 10 перехватах.

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