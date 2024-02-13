«Питтсбург» отчислил троих футболистов, включая квотербека Митчелла Трубиски

Учитывая, что Мейсон Рудолф выходит на рынок свободных агентов, единственным квотербеком «Стилерс» с действующим контрактом остается Кенни Пикетт.

Трубиски провел в «Питтсбурге» два сезона и сыграл в стартовом составе в 7 матчах (2 победы, 5 поражений). Он бросил 8 тачдаунов при 10 перехватах.