Брэди к концу марта должен стать миноритарным владельцем «Рейдерс». С сентября он будет работать на FOX
Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди в ближайшие месяцы должны официально стать миноритарным владельцем клуба «Лас-Вегас Рейдерс».
Семикратный чемпион Супербоула Том Брэди в ближайшие месяцы должны официально стать миноритарным владельцем клуба «Лас-Вегас Рейдерс».
Впервые о намерении Брэди инвестировать в «Рейдерс» стало известно прошлой весной, однако финансовый комитет НФЛ заблокировал сделку из-за желания владельца «Рейдерс» сделать бывшему квотербеку серьезную скидку.
Как сообщает Sportico, обновленный размер инвестиции со стороны Брэди в большей степени соответствует рыночной цене клуба.
Вместе с Брэди вложение сделает сооснователь компании Knighthead Capital Том Вагнер. Вместе они выкупят 10% «Рейдерс», из которых 7% получит Брэди. Стоимость клуба целиком оценивается в $5.8 млрд.
Финансовый комитет вновь рассмотрит заявку Брэди
С сентября бывший футболист «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Тампа-Бэй Бакканирс» приступит к работе комментатором на телеканале FOX.