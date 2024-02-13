Брэди к концу марта должен стать миноритарным владельцем «Рейдерс». С сентября он будет работать на FOX

Впервые о намерении Брэди инвестировать в «Рейдерс» стало известно прошлой весной, однако финансовый комитет НФЛ заблокировал сделку из-за желания владельца «Рейдерс» сделать бывшему квотербеку серьезную скидку.

Как сообщает Sportico, обновленный размер инвестиции со стороны Брэди в большей степени соответствует рыночной цене клуба.

Вместе с Брэди вложение сделает сооснователь компании Knighthead Capital Том Вагнер. Вместе они выкупят 10% «Рейдерс», из которых 7% получит Брэди. Стоимость клуба целиком оценивается в $5.8 млрд.

Финансовый комитет вновь рассмотрит заявку Брэди 4—5 марта , а окончательное одобрение со стороны остальных владельцев клубов НФЛ будет дано 24—27 марта .