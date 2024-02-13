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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня есть дети»: Том Брэди рассказал, как относится к своему статусу холостяка

В 2022 году звезда американского футбола Том Брэди расстался с моделью Жизель Бюндхен.

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«У меня есть дети»: Том Брэди рассказал, как относится к своему статусу холостяка | Источник: Чемпионат.com

С того момента к личной жизни 46-летнего красавчика приковано особое внимание, а многие даже называют его самым завидным холостяком Соединённых Штатов.

В очередной раз эта тема поднялась во время вечеринки, посвящённой Супербоулу 2024. Во время мероприятия журналисты буквально окружили спортсмена и стали задавать ему вопросы о том, как у него обстоят дела на личном фронте. Брэди рассказал, что на данный момент сосредоточен на работе, а вот по поводу того, чтобы вступить в отношения, он пока не думал.

Кроме того, посмеялся футболист и над тем, что его назвали самым завидным холостяком. Брэди отметил:

Вообще-то у меня есть дети, работа, так что у меня всё супер.

Напомним, что у Тома Брэди есть трое детей. Двое из них — Бенджамин и Вивиан — появились на свет в браке спортсмена с Жизель Бюндхен. Второй сын Тома, Джон, родился от Бриджит Майнахан.

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