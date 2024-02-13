«У меня есть дети»: Том Брэди рассказал, как относится к своему статусу холостяка

В очередной раз эта тема поднялась во время вечеринки, посвящённой Супербоулу 2024. Во время мероприятия журналисты буквально окружили спортсмена и стали задавать ему вопросы о том, как у него обстоят дела на личном фронте. Брэди рассказал, что на данный момент сосредоточен на работе, а вот по поводу того, чтобы вступить в отношения, он пока не думал.