«Сан-Франциско» отправил в отставку координатора защиты после поражения в Супербоуле

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Кайл Шенахен.

«Это трудное решение, которое ничего не говорит о Стиве как о человеке и тренере. Он отличный тренер. Но, оценивая все, что у нас происходило с тактической точки зрения в последний год и все предыдущие, я пришел к такому решению», — сказал Шенахен.

В сезоне-2022 защита «Сан-Франциско» под управлением Демико Райанса пропускала меньше всех в лиге (16.3). В прошедшем сезоне «Фотинайнерс» пропускали по 17.5 очка за игру, а в плей-офф позволяли соперникам на выносе набирать по 5.1 ярда за попытку.