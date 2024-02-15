«Сан-Франциско» отправил в отставку координатора защиты после поражения в Супербоуле
Координатор защиты «Сан-Франциско Фотинайнерс» Стив Уилкс был отправлен в отставку после одного сезона работы в клубе.
Координатор защиты «Сан-Франциско Фотинайнерс» Стив Уилкс был отправлен в отставку после одного сезона работы в клубе.
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Кайл Шенахен.
«Это трудное решение, которое ничего не говорит о Стиве как о человеке и тренере. Он отличный тренер. Но, оценивая все, что у нас происходило с тактической точки зрения в последний год и все предыдущие, я пришел к такому решению», — сказал Шенахен.
В сезоне-2022 защита «Сан-Франциско» под управлением Демико Райанса пропускала меньше всех в лиге (16.3). В прошедшем сезоне «Фотинайнерс» пропускали по 17.5 очка за игру, а в плей-офф позволяли соперникам на выносе набирать по 5.1 ярда за попытку.
Уилкс в 2018 году возглавлял «Аризона Кардиналс», а в прошлом году временно исполнял обязанности главного тренера «Каролина Пэнтерс».