Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
13
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Янг Бойз
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Легия
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
10
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург
Флорида
25
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
11:52 (мск), источник: Sports.Ru

«Сан-Франциско» отправил в отставку координатора защиты после поражения в Супербоуле

Координатор защиты «Сан-Франциско Фотинайнерс» Стив Уилкс был отправлен в отставку после одного сезона работы в клубе.

Наверх
Источник: AP 2023

Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Кайл Шенахен.

«Это трудное решение, которое ничего не говорит о Стиве как о человеке и тренере. Он отличный тренер. Но, оценивая все, что у нас происходило с тактической точки зрения в последний год и все предыдущие, я пришел к такому решению», — сказал Шенахен.

В сезоне-2022 защита «Сан-Франциско» под управлением Демико Райанса пропускала меньше всех в лиге (16.3). В прошедшем сезоне «Фотинайнерс» пропускали по 17.5 очка за игру, а в плей-офф позволяли соперникам на выносе набирать по 5.1 ярда за попытку.

Уилкс в 2018 году возглавлял «Аризона Кардиналс», а в прошлом году временно исполнял обязанности главного тренера «Каролина Пэнтерс».

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь