Стрельба на чемпионском параде после Супербоула — есть жертвы и много пострадавших. Ох, что случилось?

Чемпионский парад в честь победы «Чифс» в Супербоуле закончился трагедией — кто-то открыл стрельбу, один человек погиб и многие пострадали.

Что произошло?

Люди приняли выстрелы за звуки фейерверков

В Канзас-Сити проходил чемпионский парад в честь победы местной команды НФЛ «Чифс» в Супербоуле. После полуторачасового проезда автобуса с футболистами и тренерами по центральным улицам города состоялась встреча с болельщиками у исторического здания вокзала. По предварительным оценкам парад посетило около миллиона человек.

Сразу по окончании этой встречи, около двух часов дня по местному времени (23:00 мск) в толпе раздались выстрелы. Болельщики бросились врассыпную, место происшествия оцепила полиция.

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Один из очевидцев, 59-летний Джо Шиара, рассказал ESPN, что стрельба началась сразу по завершении последней речи со сцены.

«Я увидел, как люди бегут во все стороны. Сначала мне показалось, что взрываются петарды, поэтому я не стал паниковать, но потом все вокруг начали бежать, и у меня не оставалось другого выбора, как тоже побежать.



Я стал оглядываться в поисках нападавшего, чтобы ненароком не прибежать к нему. Его я так и не увидел. Я видел, как упали люди, но не знаю, подстрелили их, или они просто потеряли равновесие. В таком столпотворении сложно было что-то понять», — сказал Шиара.

На одном из видеороликов в соцсетях видно, как люди принимают выстрелы за звуки фейерверков:

Больше 20 пострадавших, есть и жертвы

По официальным данным 1 человек погиб, 21 человек пострадал.

Радиостанция в Канзас-Сити объявила о гибели радиоведущей Лизы Лопес-Гальван, однако считается ли именно она официальной погибшей в инциденте — неизвестно. Лопес-Гальван посетила мероприятие со своим мужем и взрослым сыном, который был ранен.

Из 21 пострадавшего 8 находятся в критическом состоянии, еще у 7 полученные повреждения представляют угрозу жизни, у 6 незначительные травмы.

Среди пострадавших 11 детей в возрасте от 6 до 15 лет, из них у девятерых пулевые ранения. Как сообщает издание Kansas City Star, угрозы их жизни нет.

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Донна Келси, мама тайт-энда «Чифс» Трэвиса Келси, рассказала, что всю команду быстро сопроводили на стадион «Арроухед».

Болельщики помогли поймать подозреваемого

На мероприятии находились 600 офицеров полиции Канзас-Сити и 200 офицеров из других ведомств. Как только поступила информации о выстрелах, официальный аккаунт полиции Канзас-Сити в соцсети Х опубликовал сообщение об этом с просьбой всех, кто находится на месте, покинуть территорию.

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Вскоре поступила информация о задержании троих подозреваемых. В поимке одного из них помогли находившиеся на параде болельщики.

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Мэр города Канзас-Сити Куинтон Лукас, обсуждая трагедию, затронул вопрос о праве ношения оружия в США.

«То, что сегодня произошло — еще одна иллюстрация, почему люди обсуждают оружие. У нас на месте работало 800 представителей правоохранительных органов. Охрана была расположена повсюду. И все равно жизнь людей оказалась под угрозой.



Все мы — родители, обычные люди — должны определиться, что мы будем с этим делать. Парады, митинги, школы, кинотеатры — нигде не чувствуешь себя в безопасности.



За доли секунд кто-то, кто хочет посеять хаос, может изменить жизнь не одного, не двух, а десятков людей. Меня это обескураживает. И как родитель я очень обеспокоен тем, каково жить в сегодняшнем мире», — заявил мэр города.

Президент США Джо Байден призвал людей оказать давление на Конгресс с тем, чтобы запретить доступ к боевому оружию и принять иные меры для ограничения распространения огнестрельного оружия.

«Сегодняшние события должны вынудить нас действовать. Чего мы ждем?», — сказал Байден.

Что говорят в НФЛ

«Мы глубоко опечалены в связи с бессмысленной стрельбой, которая произошла сегодня в Канзас-Сити на чемпионском параде “Чифс”. Молимся о пострадавших и всех, кого затронула эта трагедия. Спасибо правоохранительным органам и экстренным службам спасения за оперативную реакцию», — говорится в заявлении НФЛ.

Аналогичные заявления сделали «Канзас-Сити Чифс» и другие клубы НФЛ.

«Молюсь за Канзас-Сити», — написал квотербек «Чифс» и MVP Супербоула Патрик Махоумс.

«Подавлен из-за произошедшей сегодня трагедии. Сердцем я со всеми, кто пришел отпраздновать вместе с нами и пострадал. Канзас-Сити, ты очень много для меня значишь», — написал тайт-энд «Чифс» Трэвис Келси.

Футболисты «Канзас-Сити Чифс» на чемпионском параде за полчаса до трагедии | Источник: Reuters

«Молюсь за пострадавших на сегодняшнем параде. Праздник обернулся трагедией. Когда мы исправим законы об оружии? Сколько людей еще должны умереть, чтобы мы положили этому конец? В Америке плохим людям слишком легко получить доступ к оружию, и это факт», — написал ди-энд «Чифс» Чарлз Омениху.

Ресивер «Чифс» Маркез Вальдес-Скэнтлинг отреагировал на твит о количестве пострадавших детей: «Есть возможность дать мне контактную информацию об этих детях и их семьях? Прежде всего, хочу убедиться, что с ними все в порядке. Но также хотел бы помочь им любым способом и, может быть, подарить что-то от лица команды, чтобы помочь в восстановлении».

Бывший квотербек НФЛ, а ныне журналист Роберт Гриффин написал: «Дети не могут ходить в школу. Верующие не могут ходить в церковь. Семьи не могут ходить в магазины. Друзья не могут ходить на концерты. А теперь болельщики не могут пойти на чемпионский парад после Супербоула без страха оказаться жертвой масс-шутинга. Что мы делаем?».

Это ведь не в первый раз?

Буквально год назад в результате стрельбы на чемпионском параде в честь «Денвер Наггетс» пострадали 10 человек в центре города в Денвере.

Также год назад произошла стрельба на парковке недалеко от проходившего чемпионского парад в честь победы «Техас Рейнджерс» в Мировой серии бейсбола.