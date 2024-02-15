Трэвис Келси назвал неприемлемым свое поведение в Супербоуле. На эмоциях игрок чуть не сбил тренера с ног

«Ты пересек черту. Думаю, мы оба можем с этим согласиться», — сказал Джейсон Келси.

«Можем. Нельзя, чтобы эмоции настолько брали верх. У нас сложились определенные отношения. Он отправлял меня на бровку несколько раз. Все произошло, когда мы плохо играли, когда я плохо играл, и я очень хотел доказать, что готов выйти на поле и быть полезным», — объяснил Трэвис Келси.

Тайт-энд «Чифс» добавил, что после матча они обсудили этот эпизод с тренером и «посмеялись».

«Тренер Рид подошел ко мне вскоре после случившегося и не сказал ни одного грубого слова. Я был готов, что он меня сейчас сожрет, но он сказал: “Мужик, мне по душе твоя страсть. Но за мной следят камеры, и не стоит таким эпизодам вируситься”. Мне после этого захотелось добыть для него гребаную победу», — добавил Трэвис Келси.