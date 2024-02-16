Полиция назвала возможную причину начала стрельбы на чемпионском параде «Канзас-Сити Чифс»

Как сообщает источник, причиной трагедии стал конфликт между несколькими людьми.

«Мы работаем над тем, чтобы найти всех людей, кто был причастен к тому, что произошло. Следует отметить, что мы изъяли несколько единиц огнестрельного оружия. Дело находится в стадии активного расследования», — приводит слова начальника полиции Стэйси Грейвс портал ProFootballTalk.