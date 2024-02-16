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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Полиция назвала возможную причину начала стрельбы на чемпионском параде «Канзас-Сити Чифс»

Портал Associated Press, ссылаясь на заявление полиции, назвал возможную причину начала стрельбы на чемпионском параде команды «Канзас-Сити Чифс».

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Источник: Reuters

Как сообщает источник, причиной трагедии стал конфликт между несколькими людьми.

«Мы работаем над тем, чтобы найти всех людей, кто был причастен к тому, что произошло. Следует отметить, что мы изъяли несколько единиц огнестрельного оружия. Дело находится в стадии активного расследования», — приводит слова начальника полиции Стэйси Грейвс портал ProFootballTalk.

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на чемпионском параде после победы в Супербоуле местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды. Как сообщает полиция города, в ходе стрельбы более 20 человек получили огнестрельные ранения.

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