Легендарному чемпиону НФЛ Джерому Беттису исполняется 52 года. Его прозвали Автобус за мощь и габариты

Беттис визуально выделялся габаритами среди всех бегущих — 180 см, 114 кг. В колледже защитники не могли его захватить и висели на нём, пока тот продолжал набирать ярды ногами. Отсюда и прозвище — Джером как будто подвозил ребят до своей же зачётки.

«Лос-Анджелес Рэмс» выбрали Беттиса под общим 10-м номером на драфте-1993. Раннинбек сразу же завоевал звание лучшего новичка в нападении и на протяжении двух сезонов пробивал отметку в тысячу ярдов на выносе. Затем «Рэмс» переехали в Сент-Луис, а новый тренер поставил пасовое нападение. Продуктивность Беттиса упала в два раза. В межсезонье тренер предоставил ему выбор: стать фуллбеком или обменяться в другую команду. Игрок выбрал второй вариант.

«Стилерс» очень выгодно обменяли Беттиса, отдав 2-й и 4-й раунды драфта за игрока + 3-й раунд. Их основной бегущий Бэм Моррис был арестован за владение марихуаной и впоследствии отчислен, так что экс-игрок «Рэмс» нашёл себе идеальное место для продолжения карьеры. В первый же сезон в «Питтсбурге» Беттис набрал 1,431 ярд на выносе, попал в первую символическую сборную и завоевал награду «Возвращение года».

С 1996-го по 2001-й Автобус в среднем набирал по 1,300 выносных ярдов в год. Но затем серьёзные травмы бедра и паха подкосили раннинбека. Вернувшись после травмы, он потерял место в стартовом составе, тренерский штаб всё чаще выпускал его на короткие ярды или «закрывать матч», как говорил Билл Кауэр — если «Сталевары» вели в счёте, Беттис сжигал оставшееся время.

После того, как «Питтсбург» проиграл в финале конференции по итогам сезона-2004, Беттис объявил, что раздумывает о завершении карьеры. Ему было 32 года, позади 12 сезонов в НФЛ, 5 выходов в плей-офф и ни одного Супербоула. Изношенный организм, функции дублёра и близкая к нулю мотивацию.

Бен Ротлисбергер и Джером Беттис | Источник: AP 2023

Остаться ещё на сезон его убедили две вещи. Первое — борзый молодой квотербек Бен Ротлисбергер, только что отыгравший свой первый сезон, пообещал Беттису Супербоул. Второе — этот Супербоул должен был пройти в Детройте, родном городе Беттиса. Раннинбек посомневался и согласился.

В регулярке сезона-2005 он был на вторых или даже третьих ролях — всего 12 матчей, ни одного в старте, 110 ярдов. Впрочем, 9 заработанных тачдаунов говорят о специфическом использовании игрока — свою пользу он приносил, когда надо было тараном проломить дорогу к зачётке. А ещё Беттиса просто берегли к плей-офф, где за 4 матча он набрал 180 ярдов и 3 тачдауна.

Знаковый момент произошёл в матче дивизионного раунда. «Стилерс» играли против «Колтс». За 1:20 до конца игры «Питтсбург» стоял в 2 ярдах от зачётки соперника, ведя в счёте 21−18. Беттиса выпустили на поле, чтобы он «закрыл» игру. И не допускавший ни одного фамбла за целый год ветеран вдруг теряет мяч — его из рук выбивает лайнбекер. Корнербек «Колтс» Ник Харпер подбирает мяч и на полной скорости бежит к зачётке «Питтсбурга». Стадион замер. Знаете, кто спас «Стилерс» от тачдауна? Ротлисбергер. Он успел захватить защитника, а кикер «Колтс» не забил 46-ярдовый филд-гол, который перевёл бы игру в овертайм. Так Биг Бен исполнил своё обещание Беттису буквально.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y5FhCpINFyw?si=cF-LHuMBVgwyxWXE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В победном для «Стилерс» финале конференции Беттиса сняли игры за пару минут до окончания игры — трибуны встречали его овациями. Это была последняя домашняя игра в его карьере. Впрочем, в каком-то смысле куда более домашней была решающая игра в Детройте.

В Супербоуле «Питтсбург» играл против «Сиэтла». Беттис вынес мяч 15 раз на 39 ярдов, заработал тачдаун и стал чемпионом. После финального свистка раннинбек нашёл в толпе родителей и сказал им: «Пойдёмте домой».

Когда журналисты в раздевалке спросили Беттиса про завершение карьеры, он ответил: «Я играл, чтобы стать чемпионом. Теперь я чемпион. Здесь, в Детройте, у Автобуса конечная остановка».