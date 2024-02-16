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13:04 (мск), источник: Sports.Ru

«Чикаго» отчислил двух капитанов команды. Это позволит сэкономить $21.5 млн под потолком зарплат

«Чикаго Беарс» объявили об отчислении двух футболистов — сейфти Эдди Джексона и гарда Коди Уайтхейра.

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Источник: AP 2023

Уайтхейр выступал за «Чикаго» с 2016 года, Джексон — с 2017-го. Оба в прошлом исполняли функции капитанов. В составе «Беарс» нет игроков, которые играли бы в команде так долго.

Отчисление 30-летнего Джексона и 31-летнего Уайтхейра позволит клубу сэкономить $21.5 млн под потолком зарплат.

Джексон попадал в Матч звезд в 2018 и 2019 годах, однако в последние три сезона пропустил 12 матчей из-за травм.

Уайтхейр в прошлом году впервые за карьеру потерял место в стартовом составе.

«Беарс» выбирают под первым номером на драфте-2024.

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