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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Джино Смит остается в «Сиэтле». Сегодня $13 млн по его контракту станут гарантированными

Руководство «Сиэтл Сихокс» уведомило квотербека Джино Смита о том, что он останется в составе команды до конца этой недели.

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Источник: AP 2023

Это повышает шансы на сохранение квотербеком места в клубе на сезон-2024. Сегодня оклад в размере $12.7 млн станет гарантированной выплатой.

«Сихокс» еще могут обменять Смита до 18 марта, когда будет активирован бонус за присутствие в составе клуба в размере $9.6 млн.

Итоговая сумма, которую Смит должен получить в «Сиэтле» за сезон-2024 — $22.5 млн, это 18-й показатель среди всех квотербеков. Под потолком зарплат он обойдется «Сихокс» в $31.2 млн, это 12-й показатель среди игроков его амплуа.

В 2022 году Смит попал в Матч звезд и выиграл награду «Возвращение года».

В прошлом сезоне «Сиэтл» финишировал с результатом 9−8 и не вышел в плей-офф. Смит вновь был выбран в Матч звезд.

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