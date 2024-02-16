Джино Смит остается в «Сиэтле». Сегодня $13 млн по его контракту станут гарантированными

Это повышает шансы на сохранение квотербеком места в клубе на сезон-2024. Сегодня оклад в размере $12.7 млн станет гарантированной выплатой.

«Сихокс» еще могут обменять Смита до 18 марта, когда будет активирован бонус за присутствие в составе клуба в размере $9.6 млн.

Итоговая сумма, которую Смит должен получить в «Сиэтле» за сезон-2024 — $22.5 млн, это 18-й показатель среди всех квотербеков. Под потолком зарплат он обойдется «Сихокс» в $31.2 млн, это 12-й показатель среди игроков его амплуа.

В 2022 году Смит попал в Матч звезд и выиграл награду «Возвращение года».