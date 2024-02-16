Раннинбеку «Луизианы Стейт» предъявлено обвинение в покушении на убийство

На прошлой неделе в результате стрельбы в Фармервилле, штат Луизиана, два человека получили пулевые ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Вместе с Холли были арестованы еще двое подозреваемых.

«Луизиана Стейт» бессрочно дисквалифицировала игрока.