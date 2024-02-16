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16:44 (мск), источник: Sports.Ru

Раннинбеку «Луизианы Стейт» предъявлено обвинение в покушении на убийство

Раннинбек-первокурсник «Луизиана Стейт Тайгерс» Трей Холли сдался властям. Его обвиняют в покушении на убийство второй степени.

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Источник: AP 2023

На прошлой неделе в результате стрельбы в Фармервилле, штат Луизиана, два человека получили пулевые ранения. Их жизни ничего не угрожает.

Вместе с Холли были арестованы еще двое подозреваемых.

«Луизиана Стейт» бессрочно дисквалифицировала игрока.

В дебютном сезоне в колледже Холли набрал 110 ярдов за 11 попыток выноса, а также заработал один тачдаун. На выходе из школы он установил рекорд штата Луизиана по числу выносных ярдов — 10,523.

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