Раннинбеку «Луизианы Стейт» предъявлено обвинение в покушении на убийство
Раннинбек-первокурсник «Луизиана Стейт Тайгерс» Трей Холли сдался властям. Его обвиняют в покушении на убийство второй степени.
Раннинбек-первокурсник «Луизиана Стейт Тайгерс» Трей Холли сдался властям. Его обвиняют в покушении на убийство второй степени.
На прошлой неделе в результате стрельбы в Фармервилле, штат Луизиана, два человека получили пулевые ранения. Их жизни ничего не угрожает.
Вместе с Холли были арестованы еще двое подозреваемых.
«Луизиана Стейт» бессрочно дисквалифицировала игрока.
В дебютном сезоне в колледже Холли набрал 110 ярдов за 11 попыток выноса, а также заработал один тачдаун. На выходе из школы он установил рекорд штата Луизиана по числу выносных ярдов — 10,523.