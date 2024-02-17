Игрок «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс посетил детскую больницу после стрельбы на параде

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на параде после победы в финале Супербоула местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

По словам полиции города, в ходе стрельбы не менее 22 человек получили огнестрельные ранения. В больнице Children’s Mercy Kansas City сообщили, что лечат 12 пациентов, 11 из которых дети. У девяти из них огнестрельные ранения.

После произошедшего инцидента команда «Канзас-Сити Чифс» объявила о создании фонда экстренного реагирования.