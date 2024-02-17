Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
Хоккей. КХЛ
16:00
Куньлунь РС
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо М
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Гавр
Футбол. Зарубежный
20:00
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
20:30
Бостон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Каролина
15
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Хоккей. НХЛ
23:00
Даллас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Оттава
Хоккей. НХЛ
18.02
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
18.02
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
18.02
Тампа-Бэй
Флорида
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс посетил детскую больницу после стрельбы на параде

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и его жена Бриттани Мэттьюс посетили в пятницу, 16 февраля, детскую больницу, чтобы поддержать тех, кто всё ещё находится там после стрельбы во время чемпионского парада.

Наверх
Источник: AP 2023

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на параде после победы в финале Супербоула местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

По словам полиции города, в ходе стрельбы не менее 22 человек получили огнестрельные ранения. В больнице Children’s Mercy Kansas City сообщили, что лечат 12 пациентов, 11 из которых дети. У девяти из них огнестрельные ранения.

После произошедшего инцидента команда «Канзас-Сити Чифс» объявила о создании фонда экстренного реагирования.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь