Гаропполо дисквалифицирован на 2 матча за допинг. Теперь «Рейдерс» могут его отчислить без потери в деньгах

Футболист использовал выписанное по рецепту лекарство, не согласовав это с лигой.

Гаропполо не будет подавать апелляцию и пропустит первые два матча регулярного сезона-2024.

Как сообщает ESPN, «Рейдерс» готовятся отчислить квотербека до середины марта, чтобы избежать выплаты бонуса в размере $11.25 млн. Теперь клуб может сэкономить еще $11.25 млн из оклада игрока из-за нарушений условий контракта.

Год назад Гаропполо подписал с «Лас-Вегасом» трехлетний контракт на $72.75 млн, из них $33.75 млн гарантированы. Он отыграл только 6 матчей в стартовом составе, после чего получил травму и в конечном счете проиграл конкуренцию новичку Эйдену О’Коннеллу.