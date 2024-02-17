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14:18 (мск), источник: Sports.Ru

Гаропполо дисквалифицирован на 2 матча за допинг. Теперь «Рейдерс» могут его отчислить без потери в деньгах

Квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Джимми Гаропполо дисквалифицирован НФЛ на 2 матча за употребление допинга.

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Источник: AP 2023

Футболист использовал выписанное по рецепту лекарство, не согласовав это с лигой.

Гаропполо не будет подавать апелляцию и пропустит первые два матча регулярного сезона-2024.

Как сообщает ESPN, «Рейдерс» готовятся отчислить квотербека до середины марта, чтобы избежать выплаты бонуса в размере $11.25 млн. Теперь клуб может сэкономить еще $11.25 млн из оклада игрока из-за нарушений условий контракта.

Год назад Гаропполо подписал с «Лас-Вегасом» трехлетний контракт на $72.75 млн, из них $33.75 млн гарантированы. Он отыграл только 6 матчей в стартовом составе, после чего получил травму и в конечном счете проиграл конкуренцию новичку Эйдену О’Коннеллу.

«Рейдерс» завершили сезон с результатом 8−9 и не попали в плей-офф.

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