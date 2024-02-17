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14:22 (мск), источник: Sports.Ru

НФЛ уничтожила начальный удар. И теперь никто не знает, как решить эту проблему

Мертвый, никому не нужный розыгрыш.

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Источник: AP 2023

Супербоул в очередной раз подчеркнул проблему, которую НФЛ сама же и организовала из-за изменения правил — из 13 пробитых начальных ударов ни один не возвращался.

На протяжении последних 15 лет лига активно видоизменяла начальный удар, чтобы сократить число получаемых сотрясений мозга — по всем параметрам кик-офф был самым травматичным розыгрышем, ведь игроки влетали друг в друга на полной скорости.

Точку пробития передвинули на 35 ярдов, затем точку розыгрыша после тачбека установили на 25 ярдах + тачбек стал распространяться на простое касание мячом территории зачётной зоны.

Когда кикеры приспособились стабильно посылать мяч в район 10-ярдовой линии, чтобы провоцировать возвраты, НФЛ ответила модификацией сигнала свободной ловли. С сезона-2023 стало не важно, где ты находишься в пределах 25 ярдов от своей зачётки — если подал сигнал и поймал мяч, то нападение начнёт с 25 ярдов.

В лиге ждали, что число возвратов снизится с 38% до 31%. Оно снизилось до 22%. Да, количество сотрясений за год тоже сократилось — с 20 до 8, но розыгрыш в нынешнем виде выглядит просто как рудимент и пустая трата времени команд и зрителей.

И пока в НФЛ не видят какой-то одной хорошей альтернативы. В XFL пробовали ставить игроков в 10 ярдах друг от друга (кроме кикера и возвращающего) и позволять им двигаться только после приёма мяча. В НФЛ говорят, что это выглядит странно. К тому же, ЮФЛ не унаследовала это правило, посчитав, что с медицинской точки зрения разница небольшая. К тому же, такой вид розыгрыша убивает возможность пробития онсайд-кика.

Много говорили о розыгрыше 4-и-15 с 25 ярдов, но и такой вариант не находит поддержки у владельцев НФЛ. Этот вопрос будет вновь поднят на весенней встрече владельцев, но сейчас начальный удар в НФЛ лишился практически всех функций, кроме символической.

Станислав Рынкевич

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