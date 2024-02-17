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14:20 (мск), источник: Sports.Ru

«Чифс» активировали опцию в контракте Криса Джонса. Теперь к нему можно применить франчайз-тег

«Канзас-Сити Чифс» воспользовались опцией в однолетнем контракте линейного защиты Криса Джонса.

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Источник: Reuters

Теперь Джонс получит бонус в размере $4.25 млн. В то же время клуб получит право применить франчайз-тег в отношении футболиста.

Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.

В прошлое межсезонье Джонс устроил 51-дневную забастовку, пока шли переговоры о контракте.

После победы в Супербоуле в прошлый понедельник 29-летний защитник заявил, что планирует остаться в клубе и побороться за третий приз Ломбарди подряд.

Если стороны не договорятся о полноценном контракте, то по франчайз-тегу Джонс заработает $32.2 млн в следующем году.

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