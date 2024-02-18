Эй Джей Маккэррон вернулся в клуб ЮФЛ «Сент-Луис Батлхоукс»

Маккэррон выступал за «Батлхоукс» в сезоне XFL-2023 и установил рекорд по числу пасовых тачдаунов (24), а также стал лучшим по проценту точных передач (68.8%).

После травмы стартового квотербека Джо Бурроу «Цинциннати Бенгалс» подпитсали контракт с Маккэрроном на последние 6 недель регулярного сезона. В 2014 году «Бенгалс» выбирали его в пятом раунде драфта НФЛ.