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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Эй Джей Маккэррон вернулся в клуб ЮФЛ «Сент-Луис Батлхоукс»

Бывший квотербек «Цинциннати Бенгалс» Эй Джей Маккэррон подписал контракт с клубом ЮФЛ «Сент-Луис Батлхоукс».

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Источник: AP 2023

Маккэррон выступал за «Батлхоукс» в сезоне XFL-2023 и установил рекорд по числу пасовых тачдаунов (24), а также стал лучшим по проценту точных передач (68.8%).

После травмы стартового квотербека Джо Бурроу «Цинциннати Бенгалс» подпитсали контракт с Маккэрроном на последние 6 недель регулярного сезона. В 2014 году «Бенгалс» выбирали его в пятом раунде драфта НФЛ.

ЮФЛ — весенняя профессиональная лига, объединившая в себе лиги XFL и ЮСФЛ. Сезон ЮФЛ стартует 30 марта.

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