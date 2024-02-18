«Стилерс» не намерены подписывать именитого квотербека, несмотря на сомнения по Кенни Пикетту

«Сюда мы включаем Джастина Филдса, Кирка Казинса и Расселла Уилсона, у которого есть связь со “Стилерс”. В клубе намерены дать Пикетту третий сезон и посмотреть, способен ли он на большее, чем выиграть один матч плей-офф», — пишет издание.

Также в публикации говорится, что в «Питтсбурге» расходятся мнения по поводу перспектив Пикетта. Часть тренеров считает, что Мейсон Рудолф должен и дальше играть в стартовом составе после 3 одержанных побед подряд в конце регулярного сезона-2023.