«Стилерс» не намерены подписывать именитого квотербека, несмотря на сомнения по Кенни Пикетту
«Питтсбург Стилерс» не будут подписывать квотербека на рынке свободных агентов за большие деньги. Об этом сообщает издание Pittsburgh Post-Gazette.
«Питтсбург Стилерс» не будут подписывать квотербека на рынке свободных агентов за большие деньги. Об этом сообщает издание Pittsburgh Post-Gazette.
«Сюда мы включаем Джастина Филдса, Кирка Казинса и Расселла Уилсона, у которого есть связь со “Стилерс”. В клубе намерены дать Пикетту третий сезон и посмотреть, способен ли он на большее, чем выиграть один матч плей-офф», — пишет издание.
Также в публикации говорится, что в «Питтсбурге» расходятся мнения по поводу перспектив Пикетта. Часть тренеров считает, что Мейсон Рудолф должен и дальше играть в стартовом составе после 3 одержанных побед подряд в конце регулярного сезона-2023.
При этом у Рудолфа истекает контракт с клубом. Весной он станет свободным агентом.