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20:14 (мск), источник: Sports.Ru

Расселл Уилсон продает свой особняк в Денвере

Квотербек «Денвер Бронкос» Расселл Уилсон вместе с супругой Сиарой принимает предложения о покупке своего особняка в Денвере.

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Источник: Reuters

Пара приобрела дом в Черри-Хиллс-Виллидж за $25 млн вскоре после обмена квотербека в «Бронкос» в 2022 году. Потенциальные покупатели уже осматривают дом.

В концовке сезона-2023 Уилсон был усажен на скамейку запасных. Американские журналисты предполагают, что вскоре квотербек может быть отчислен, несмотря на тяжелые финансовые последствия этого шага для клуба.

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