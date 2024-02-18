Расселл Уилсон продает свой особняк в Денвере

Пара приобрела дом в Черри-Хиллс-Виллидж за $25 млн вскоре после обмена квотербека в «Бронкос» в 2022 году. Потенциальные покупатели уже осматривают дом.

В концовке сезона-2023 Уилсон был усажен на скамейку запасных. Американские журналисты предполагают, что вскоре квотербек может быть отчислен, несмотря на тяжелые финансовые последствия этого шага для клуба.