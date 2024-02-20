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18:33 (мск), источник: Sports.Ru

Раннинбек Майк Дэвис завершил карьеру

Бегущий Майк Дэвис, отыгравший 8 сезонов в 6 командах НФЛ, объявил о завершении карьеры.

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Источник: AP 2023

За карьеру 31-летний Дэвис набрал 2,052 и 14 выносных тачдаунов, а также 1,066 и 4 тачдауна на приеме. Он выступал за «Сиэтл», «Сан-Франциско», «Каролину», «Атланту», «Чикаго» и «Балтимор».

Лучший сезон Дэвис провел в 2020 году за «Каролину». Он вынес мяч 165 раз на 642 ярда с 6 тачдаунами, а также поймал 59 передач на 373 ярда с 2 тачдаунами.

Дэвис был выбран в 4-м раунде драфта-2015 «Сан-Франциско».

Последний раз он играл в сезоне-2022 за «Балтимор».

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