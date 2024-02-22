Есть ли жизнь после Супербоула? Теперь нас ждут драфт, рынок свободных агентов, обмены и весенний футбол

В НФЛ самый короткий сезон из всех крупных спортивных лиг на планете — 18 недель регулярки, 3 раунда плей-офф и Супербоул. А затем почти 7 месяцев межсезонья.

И все те, кто решил «последить за американским футболом» после красочного финала начинают медленно уходить Гомером Симпсоном в кусты.

Семь. Месяцев. Межсезонья. Поговаривают, что аббревиатура СММ расшифровывается именно так, потому что НФЛ из кожи вон лезет, чтобы поддерживать интерес аудитории к лиге, когда нет матчей.

Пиарщики, журналисты и маркетологи работают так, что любое рядовое событие вроде набора самых талантливых студентов или объявления расписания на регулярку выглядит как нечто эпическое, и даже в летний зной по офису комиссионера Роджера Гуделла летают не мухи, а слоны.

Но есть в наших рядах болельщики, которые межсезонье любят даже больше, чем сезон. Почему? Вот давайте разберемся, из чего же, из чего состоит межсезонье НФЛ.

Межсезонье НФЛ 20 февраля – 5 марта Применение франчайз-тегов 27 февраля – 4 марта Съезд скаутов НФЛ 13 марта Открытие рынка свободных агентов 24–27 марта Встреча владельцев клубов 30 марта – 16 июня Сезон лиги ЮФЛ 25–27 апреля Драфт НФЛ Начало мая Публикация расписания на сезон Конец июля Открытие тренировочных лагерей Август Предсезонные матчи

А футболисты НФЛ что, реально отдыхают по полгода?

Есть небольшая прослойка игроков НФЛ, которые реально могут себе позволить полгода лежать на диване, но для этого должны сложиться сразу несколько условий.

Речь идет об опытных и известных футболистах, которые при этом не вышли в плей-офф и не имеют накопленных болячек. Если у них на руках долгосрочный контракт и нет никаких волнений по поводу места в составе, то сразу по окончании регулярки можно врубить режим отдыха и подъехать только к обязательному тренировочному лагерю в середине июля.

Вот только игроков, которые могут себе такое позволить, можно пересчитать по пальцам (возможно, и ног тоже). Но если они хотят сохранить свой статус, то придется вкалывать даже при теоретической возможности этого не делать.

Для большинства игроков реальный отпуск — это февраль, плюс-минус пара недель в зависимости от участия или неучастия в плей-офф. Все те, кто доигрывал сезон на уколах, могут лечь на необходимые операции, чтобы восстановиться к открытию тренировочного лагеря.

Сначала начинаются индивидуальные тренировки — спортсмены работают с личными инструкторами, иногда собираются группами, например, квотербек команды может недельку заниматься со своими ресиверами.

Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс | Источник: AP 2023

Фактически начало межсезонья — единственное время в году, которое футболисты могут посвятить оттачиванию игровых навыков, техники и так далее. Летом в командах будет уже упор на тактику и сыгранность, а в сезоне вообще нет ничего, кроме восстановления и подготовки к конкретному сопернику.

Первые добровольные командные тренировки стартуют в апреле — сначала там, где сменился главный тренер (а это обычно треть от всех команд), затем для всех остальных. Молодежь приезжает на базу в добровольно-принудительном порядке, самые главные звезды могут себе позволить дополнительную неделю на островах в Тихом океане. Впрочем, отношение к такому подходу меняется — нынешние топы сознательно отдыхают куда меньше, чем их предшественники из девяностых, например.

В НФЛ огромная и жесткая конкуренция. Из футболистов, которые на постоянной основе играют в университетах, в главную профессиональную лигу попадают 1,6%. Если ты доиграл до первого большого контракта в НФЛ, генеральный менеджер твоего клуба тут же начинает думать, как тебя заменить кем-то столь же качественным, но дешевым.

Ежегодно в лигу рвутся тысячи молодых спортсменов, многим из которых нечего терять — это для них может быть единственный шанс вырваться из нищеты и безнадеги. Тут хочешь не хочешь, а будешь вкалывать. Поэтому даже в спокойные для себя годы футболисты постоянно выкладывают в соцсетях видеоролики, как они пашут в тренажерках, поддерживают физическую форму и полируют навыки работы с мячом. А ведь бывают годы, когда игрок выходит на рынок свободных агентов или сталкивается с перспективой отчисления.

Главные люди в межсезонье — генменеджеры. От них зависит, какими ресурсами будет располагать команда осенью

Футболисты перестают влиять на результат с финальным свистком последнего матча. Тренеры тоже всерьез подключаться лишь летом, с открытием тренировочных лагерей. Вместо них на первый план выходят мужчины в костюмах. Генеральные менеджеры.

Город засыпает, просыпается ГМафия.

Генеральный менеджер «Сан-Франциско Фотинайнерс» Джон Линч | Источник: AP 2023

А чем не мафия? Они воротят миллионами. Делают предложения, от которых нельзя отказаться. Говорят про людей: «им пора уйти». Следуют внутреннему кодексу чести. И в массе своей довольно быстро уходят из профессии.

Генеральные менеджеры оказываются в разных ситуациях. Кому-то нужно реанимировать худшую команду в лиге. Кто-то должен продлить чемпионское окно претендента на чемпионство, приведя финансы в порядок. Кто-то обязан вытащить клуб из так называемого «квотербечьего чистилища». Объединяет всех цель увеличить шансы команды на чемпионство.

ГМы увольняют слишком дорогих и не оправдывающих свои контракты игроков, вписываются в потолок зарплат, продлевают соглашения, выбирают студентов на драфте, подписывают свободных агентов, а кому-то повезло еще и главного тренера назначить.

Ошибка игрока может стоить команде проигранного матча. Ошибки тренера перечеркнут целый сезон напряженной работы. Ошибки генменеджера могут откинуть клуб в развитии на десятилетие. Никакого давления, парни.

20 февраля — 5 марта. Развешивание клубных меток

Начнем с наименее интересной и, прямо скажем, бюрократической процедуры. Каждый год клуб НФЛ может применить к одному своему игроку франчайз-тег. По сути это краткосрочное крепостное право.

Допустим, у вашего звездного футболиста заканчивается контракт. Вы предлагаете ему условия нового долгосрочного соглашения, но он не соглашается. Вам нужно больше времени для переговоров. Что вы делаете? Применяете франчайз-тег.

Игрок, находящийся под франчайз-тегом, автоматически получает однолетний контракт, который рассчитывается по схеме «средняя зарплата 5 лучших игроков на этой же позиции или 120% от предыдущей зарплаты».

Футболисты не любят франчайз-теги, потому что они лишаются свободы выбора и не получают финансовой стабильности (а что, если завтра тебе на голову лайнбекер упадет?). Бывали случаи, что франчайз-тег накладывался с целью обменять игрока в другую команду и получить за него хоть что-то от клуба-покупателя.

Может ли игрок не соглашаться на франчайз-тег? Да, но он не будет считаться неограниченно свободным агентом и не будет получать денег. То есть, нельзя отказаться и пойти подписать контракт с другим клубом. В 2018 году Левеон Белл не стал подписывать франчайз-тег с «Питтсбургом» и просидел год без футбола, не получив ни цента. Потом очень жалел.

Абстрактно раздача франчайз-тега — скучная штука, но в конкретном случае какого-то интересного игрока может добавить интриги.

27 февраля — 4 марта. Съезд скаутов НФЛ

Это смотрины выходящих на драфт футболистов, в народе известные как «комбайн». Студенты организованно приезжают в Индианаполис и принимают участие в разных упражнениях — и тамада интересный, и конкурсы замечательные.

Съезд скаутов НФЛ | Источник: AP 2023

Больше всего внимания обычно уделяется забегу на 40 ярдов и пасовым упражнениям квотербеков. С забегом все понятно — кто быстрее, тот и молодец. Рекорд принадлежит Джону Россу, который в 2017 года преодолел это расстояние (36,5 метра) за 4,22 секунды.

Но куда больше впечатляют здоровенные блокирующие с 100 кг веса, которые на этих 40 ярдах вас легко обгонят. Для таких вот сравнений который год уже показательный (и благотворительный) забег прямо в костюме и ботинках совершает журналист Рич Айзен.

Когда квотербеки бросают мяч, эксперты обсуждают их технику, постановку ног, время релиза мяча, силу броска и прочие параметры. А еще всех игроков измеряют и взвешивают, это тоже становится предметом обсуждения. Почти каждый год возникают дискуссии, можно ли выбирать высоко на драфте столь низкорослого квотербека (ниже 180 см) и не помешают ли ему играть маленькие ладошки.

С 13 марта (хотя, на самом деле, с 11-го). Рынок свободных агентов

Свободные агенты в европейском футболе (с круглым мячом) — это по большей части какие-то пенсионеры, оставшиеся без клуба. Чтобы реально топового игрока не выкупали за десятки и сотни миллионов евро, а просто подписывали с ним контракт, должна сложиться какая-то уникальная ситуация.

В НФЛ не так. Для хорошего игрока карьерный путь в большинстве случаев выглядит именно так: отрабатываешь 4-летний контракт новичка, а затем либо получаешь длительный контракт от задрафтовавшего тебя клуба, либо становишься свободным агентом и ждешь самого выгодного предложения.

На рынке свободных агентов регулярно оказываются очень сильные игроки, которые реально могут усилить команды. За них разворачивается борьба. Поэтому новости об их подписании, как и условия выданных контрактов — активно обсуждаемые новости. Например, как подписание Тома Брэди после его ухода из «Нью-Ингленд Пэтриотс» в 2020-м.

В этот же раздел я добавлю еще обмены и отчисления. Хотя дедлайн на обмены наступает только в середине регулярного сезона, а отчислять можно вообще когда угодно, в контексте межсезонья все это тоже происходит на ранних порах — до драфта.

Обмены резонируют сильно, потому что клуб получает на руки не только контракт игрока, но и выкладывает за него активы на драфте, то есть это двойной риск. Блокбастерные обмены Расселла Уилсона в «Денвер» и Дешона Уотсона в «Кливленд» (в обоих случаях за обменом следовала выдача мегаконтракта) на данный момент можно расценивать как полностью катастрофические сделки для клуба-покупателя. Но сколько энтузиазма было сразу после их оформления!

Почему я сделал уточнение про дату? Официально подписывать контракты со свободными агентами можно с 13 марта, но за двое суток до этого разрешается легально вести переговоры. Так что инсайды от прессы будут лететь уже 11 марта, а дальше будет только формальное подписание.

24—27 марта . Встреча владельцев

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс (слева) и владелец «Нью-Ингленд Пэтриотс» Роберт Крафт | Источник: AP 2023

НФЛ очень гибкая лига в плане изменения правил, какие-то нововведения — причем не только небольшие, но и очень даже глобальные — принимаются ежегодно. Именно на встрече владельцев может быть предложен какой-то экспериментальный формат начального удара, с которым уже не знают, что делать.

30 марта — 16 июня. Весенний футбол в лиге ЮФЛ

Американскому футболу традиционно не очень везет на так называемые весенние лиги развития. История знает немало примеров, когда подобные профессиональные лиги жили год-два и умирали.

В последние пару лет худо-бедно существовали два проекта — ЮСФЛ и XFL. Это все тот же контактный американский футбол со всякими любопытными инновациями в правилах для пацанов, которых еще или уже не взяли в НФЛ. Сооснователем XFL был, кстати, актер и бывший футболист Дуэйн «Скала» Джонсон.

К нынешнему сезону два проекта решили объединиться в один — видимо, так проще выживать. Теперь это United Football League или ЮФЛ. И хотя в последнее время спортивные проекты под брендом «Юнайтед» чувствуют себя не очень, есть надежда, что весенний футбол будет смотрибельным.

Планка ожиданий высоко не задрана — это и близко не уровень НФЛ, но все-таки там есть, на что или на кого посмотреть. Был ведь даже как-то случай, когда квотербеки из весенних лиг (Пи Джей Уокер и Тейлор Хайники) попадали в НФЛ и там обыгрывали настоящих суперзвезд. В любом случае, оголодавшим болельщикам выбирать не приходится.

25—27 апреля . Драфт НФЛ

Церемония выбора лучших футболистов-студентов клубами НФЛ растягивается на три дня. То, что полвека назад было обычным зачитыванием фамилий по очереди и занимало от силы час, выросло до помпезного мероприятия с полноценным освещением на телевидении.

Церемония драфта НФЛ | Источник: AP 2023

Мне драфт НФЛ всегда казался главным мыльным пузырем в мире американского футбола, потому что тут медиа бегут впереди паровоза. Оценки за «хороший» или «плохой» драфт выносятся сразу же, хотя футболисты еще даже не выходили на поле. Стоит команде выбрать квотербека в первом раунде, как ее болельщики радуются так, будто уже выиграли Супербоул.

Комплектация состава молодыми талантливыми игроками — это очень важно, но далеко не все из них смогут сразу же влиять на игру команды, а фамилии некоторых вы вообще забудете навсегда через год-другой. Да, есть новички, которые зажигают в дебютном сезоне, но их минимум. «Грин-Бэй» выбрал квотербека Джордана Лава в 2020 году, а до стартового состава парень добрался только на четвертый сезон.

С другой стороны, да, драфт — это гигантская хайп-машина, но она служит важнейшей точкой притяжения интереса в межсезонье. Эксперты уже вовсю составляют прогнозы, как сложится драфт, активно обсуждают сильные и слабые стороны потенциальных новичков и представляют их в форме любимых команд.

Начало мая. Публикация расписания на сезон

Еще одна простая вещь, которую маркетологи превратили в крутое шоу. Казалось бы, ну что здесь такого? Болельщик каждой команды знает, с кем ей играть в следующем сезоне (состав соперников меняется ежегодно, мы как-нибудь подробнее об этом еще поговорим), поэтому разрешение интриги только в датах и времени начала матчей.

Но нет, каждый клуб как-нибудь по-особенному, с выдумкой представляет своих соперников. Вот, например, СММщики «Лос-Анджелес Чарджерс» пару лет назад всех порадовали отсылками в стиле аниме.

В прошлом году лучше всех выступили «Теннесси Тайтенс». Вирусным стало представление, где прохожих на улицах Нэшвилла спрашивали, что означают логотипы клубов НФЛ. Те говорили наугад, и все это создавало комичный эффект:

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Причем у «Тайтенс» была и более серьезная версия представления соперников, которая мне зашла даже больше. Это прогулка по музыкальному бару, которыми так славится весь штат Теннесси. Очень круто:

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А кто играет на День благодарения? А в канун Рождества? А сколько у такой-то команды матчей в прайм-тайм? А с кем начинаем, с кем заканчиваем сезон? У кого самое сложное расписание? Когда неделя отдыха? Все это бурно обсуждается несколько дней.

Конец июля. Открытие тренировочных лагерей

После июня, пожалуй, наименее событийного для НФЛ месяца в году, официально открываются тренировочные лагеря. В них уже прибывают не только новички или стахановцы. Нет, здесь должны быть все — от мала до велика, от незадрафтованных агентов до MVP. Именно в лагерях устанавливается тактическая база на сезон, игроки притираются друг к другу и, конечно, получают первые травмы.

Мы начинаем читать все эти догадки о том, кто будет крут в предстоящем сезоне на основании тренировок. Но таится здесь и настоящая интрига — к тренировочному лагерю состав команды НФЛ насчитывает почти в два раза больше игроков, чем можно заявлять на сезон.

Поэтому в конце августа проходит целая волна отчислений, прямо как у нас на истфаке после экзамена по Древнему Риму. И порой эти отчисления приносят сюрпризы.

Тренировочный лагерь одной из команд снимает съемочная бригада HBO, которая затем превращает это в новый сезон реалити-сериала Hard Knocks. Там можно увидеть закулисье подготовки команды к сезону.

Август. Предсезонка

Когда в воздухе уже начинает пахнуть настоящим футболом, команды выбираются на предсезонные матчи. Главные звезды практически не принимают в таких матчах участия или появляются эпизодически.

Все-таки основное для тренерского штаба — это разрулить конкуренцию среди дублеров. Впрочем, бывает и такое, что в предсезонке выигрывается борьба за место стартового квотербека, если оба претендента не очень впечатляют по имени.

Квотербек «Нью-Йорк Джетс» Аарон Роджерс общается с юным болельщиком | Источник: AP 2023

Предсезонка длится три недели (отдельно вынесенный Матч Зала славы считается нулевой неделей предсезонки). А после нее так долго казавшийся далеким миражом сезон!

Как я говорил в самом начале, есть болельщики, которые межсезонье любят даже больше сезона. Кто-то обожает копаться в цифрах контрактов или предсказывать, кого и куда заберут на драфте, но, думаю, объединяющий момент в том, что сезон может разочаровать тебя очень быстро. Любимая команда начинает с 5 поражений, и все, беги за антидепрессантами.

Межсезонье продает тебе надежду. Ты веришь, что твоя команда выступит лучше, чем в прошлом году, и все ходы генменеджера окажутся верными. Ты покупаешь надежду в первый день межсезонья и не расстаешься с ней до последнего дня межсезонья. А без нее быть болельщиком совершенно невозможно.