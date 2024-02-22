«Каролина» применит франчайз-тег на Брайане Бернсе
Издание The Athletic сообщило о планах руководства «Каролина Пэнтерс» использовать франчайз-тег на лайнбекере Брайане Бернсе.
Издание The Athletic сообщило о планах руководства «Каролина Пэнтерс» использовать франчайз-тег на лайнбекере Брайане Бернсе.
«Пэнтерс» давно ведут переговоры с защитником о долгосрочном контракте, но в прошлом сезоне Бернс отказался от предложения, по которому стал бы получать $27 млн в год. Больше из защитников НФЛ получают только Ник Боса ($34 млн в год) и Ти Джей Уотт ($28 млн в год).
По эксклюзивному франчайз-тегу Бернс гарантированно заработает $22.3 млн в следующем сезоне. Однако цель клуба — выиграть время и заключить с игроком долгосрочное соглашение.
Франчайз-тег или клубная метка — это автоматическое продление контракта с футболистом на один сезон. Стоимость контракта вычисляется как средняя сумма, зарабатываемая топ-5 футболистами на той же игровой позиции, или же составляет 120% от предыдущего контракта. За межсезонье клуб может применить франчайз-тег только в отношении одного игрока.