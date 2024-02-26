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12:04 (мск), источник: Sports.Ru

Два обладателя приза Хайсмана не будут бросать мяч на съезде скаутов в Индианаполисе

Выходящие на драфт квотербеки Кейлеб Уильямс и Джейден Дэниелс не будут принимать участие в бросковых упражнениях на съезде скаутов в Индианаполисе.

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Источник: AP 2023

Оба игрока высоко котируются перед драфтом и могут быть выбраны в топ-3.

Самые статусные квотербеки-студенты регулярно отказываются от бросковых упражнений на съезде скаутов и предпочитают показывать скаутам свои навыки на открытых тренировках в университетах.

На открытых тренировках квотербеки работают с хорошо знакомыми ресиверами, а план тренировки составляется заранее вместе с тренером.

Открытая тренировка в университете Южной Калифорнии, где выступал Кейлеб Уильямс, пройдет 20 марта. В университете Луизианы Стейт — 27 марта.

Уильямс завоевал приз Хайсмана, главную индивидуальную награду в студенческом футболе, по итогам сезона-2022. Дэниелс — по итогам прошлого сезона.

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