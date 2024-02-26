Два обладателя приза Хайсмана не будут бросать мяч на съезде скаутов в Индианаполисе

Оба игрока высоко котируются перед драфтом и могут быть выбраны в топ-3.

Самые статусные квотербеки-студенты регулярно отказываются от бросковых упражнений на съезде скаутов и предпочитают показывать скаутам свои навыки на открытых тренировках в университетах.

На открытых тренировках квотербеки работают с хорошо знакомыми ресиверами, а план тренировки составляется заранее вместе с тренером.

Открытая тренировка в университете Южной Калифорнии, где выступал Кейлеб Уильямс, пройдет 20 марта. В университете Луизианы Стейт — 27 марта.