Расселл Уилсон хочет остаться в «Денвере» и намерен выиграть еще 2 Супербоула

«Во мне сейчас больше страсти, чем когда-либо, из-за того, через что я прошел за последние два года. Я надеюсь остаться в “Денвере”. Хочу быть здесь.



Для меня все упирается в победы. В последующие два сезона я хочу выиграть два Супербоула, хочу вновь пережить это ощущение. Меня волнуют только победы», — рассказал 35-летний квотербек.