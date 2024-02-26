Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
Амур
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
2-й период
Салават Юлаев
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
27.02
Вашингтон
Оттава
Хоккей. НХЛ
27.02
Даллас
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
27.02
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Нэшвилл
24
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
21В Казани открылись Игры Будущего
16:18 (мск), источник: Sports.Ru

Расселл Уилсон хочет остаться в «Денвере» и намерен выиграть еще 2 Супербоула

Квотербек «Денвер Бронкос» Расселл Уилсон рассказал о дальнейших планах в карьере.

Наверх
Источник: Reuters

«Во мне сейчас больше страсти, чем когда-либо, из-за того, через что я прошел за последние два года. Я надеюсь остаться в “Денвере”. Хочу быть здесь.

Для меня все упирается в победы. В последующие два сезона я хочу выиграть два Супербоула, хочу вновь пережить это ощущение. Меня волнуют только победы», — рассказал 35-летний квотербек.

Уилсон был посажен на скамейку запасных в концовке сезона-2023. Тренерский штаб «Бронкос» не хотел, чтобы квотербек получил травму, активировав тем самым гарантированную сумму в контракте.

Расселл Уилсон был обменян в «Денвер» из «Сиэтл Сихокс» в 2022 году. Дебютный сезон в новом клубе стал для него худшим в карьере по большинству статистических показателей.

Прошедший сезон квотербек завершил с показателем 3,070 пасовых ярдов, 26 тачдаунов при 8 перехватах и пасовым рейтингом 98.0.

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь