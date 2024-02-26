Расселл Уилсон хочет остаться в «Денвере» и намерен выиграть еще 2 Супербоула
Квотербек «Денвер Бронкос» Расселл Уилсон рассказал о дальнейших планах в карьере.
Квотербек «Денвер Бронкос» Расселл Уилсон рассказал о дальнейших планах в карьере.
«Во мне сейчас больше страсти, чем когда-либо, из-за того, через что я прошел за последние два года. Я надеюсь остаться в “Денвере”. Хочу быть здесь.
Для меня все упирается в победы. В последующие два сезона я хочу выиграть два Супербоула, хочу вновь пережить это ощущение. Меня волнуют только победы», — рассказал 35-летний квотербек.
Уилсон был посажен на скамейку запасных в концовке сезона-2023. Тренерский штаб «Бронкос» не хотел, чтобы квотербек получил травму, активировав тем самым гарантированную сумму в контракте.
Расселл Уилсон был обменян в «Денвер» из «Сиэтл Сихокс» в 2022 году. Дебютный сезон в новом клубе стал для него худшим в карьере по большинству статистических показателей.
Прошедший сезон квотербек завершил с показателем 3,070 пасовых ярдов, 26 тачдаунов при 8 перехватах и пасовым рейтингом 98.0.